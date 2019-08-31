Кабмин одобрил выделение 296 млн рублей на компенсации жителям Приангарья

Правительство России одобрило выделение министерству сельского хозяйства из резервного фонда дополнительных средств для компенсации ущерба личным подсобным хозяйствам после паводка в Иркутской области. Текст решения опубликован на сайте Кабмина в субботу.

Проектом распоряжения предлагается дополнительно выделить Минсельхозу РФ из резервного фонда правительства более 296 миллионов рублей бюджету Иркутской области на компенсацию ущерба 2822 личным подсобным хозяйствам, пострадавшим из-за паводка, говорится в документе.

Также предлагается возместить аграриям затраты на уплату процентов по одному кредиту и на уплату лизинговых платежей по 30 договорам финансовой аренды.

Наводнение в Иркутской области произошло в конце июня этого года. Вода подтопила 107 населенных пунктов, почти 11 тысяч жилых домов, 49 участков дорог, разрушено и повреждено 22 моста, пострадали почти 39 тысяч жителей. Наибольший ущерб стихия нанесла городам Нижнеудинску и Тулуну. В результате паводка погибли 25 человек, без вести пропали семь.