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31.08.2019 15:41
Рубрика: Власть
Проект: В регионах

Путин пообещал приехать в Чечню

Текст: Кира Латухина
Владимир Путин собирается посетить Чеченскую республику. Сейчас там совсем другая жизнь, рассказал на встрече с президентом глава региона Рамзан Кадыров: инвестиции выросла, безработица все ниже. А теперь еще есть самая большая в Европе мечеть.
Фото: Алексей Никольский/пресс-служба президента РФ/ТАСС Фото: Алексей Никольский/пресс-служба президента РФ/ТАСС
Фото: Алексей Никольский/пресс-служба президента РФ/ТАСС

"Рамзан Ахматович, как прошло открытие мечети?" - поинтересовался глава государства.

Поблагодарив за поддержку, Кадыров передал слова признательности от десятков ученых, алимов, муфтиев: "Они меня просили, чтобы я вам передал слова признательности за то, что вы оказываете поддержку исламскому миру".

"Это действительно самая большая в Европе?" - спросил Владимир Путин.

"Да, самая большая. И самая красивая мечеть в мире, на самом деле", - сказал Кадыров.

Фото: Максим Богодвид/РИА Новости
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"Самая красивая в мире - это в Петербурге", - заметил президент.

"Не могу спорить с вами, Владимир Владимирович, - произнес глава республики. - Наши старейшины, ученые на меня уже начали "наезжать". Они говорят: Рамзан Ахматович, почему президент не приезжает к нам? Это твоя вина? - у меня спрашивают, - или как? Я говорю: я ему, если увижу, передам". Знаю, что у вас загруженный график. Вы приезжали к нам, когда у нас были серьезные проблемы. Но благодаря вам у нас сегодня совсем другая жизнь. Республику мы восстановили, экономическая ситуация у нас очень хорошая, несмотря на все санкции, все недружеское отношение к России и Чеченской Республике. Решаем все социальные вопросы. Или в ноябре, или в декабре, когда у вас получится…", - сказал он.

"Я давно у вас не был, хочу приехать и обязательно приеду, обязательно, - обещал глава государства. - Знаю, что республика развивается достаточно хорошими темпами. Мы с вами помним, в каком она была состоянии определенное количество лет назад. Ситуация поменялась просто кардинально благодаря усилиям и талантам чеченского народа, благодаря вашим настойчивым усилиям".

Фото: Константин Завражин/РГ
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"Я знаю, сколько вы уделяете этому времени, да практически всю свою жизнь. Так же, как ваш отец когда-то посвятил всю свою жизнь Чечне, чеченскому народу, так и вы служите Чечне, - продолжил он. - И я с удовольствием посмотрю, как развивается Чечня прямо, что называется, наяву".

Сейчас же президент предложил поговорить о подготовке к 1 сентября. Все школы готовы на сто процентов, заверил собеседник.

"Самое главное у нас по линии экономики есть показательная динамика, валовый региональный продукт за 2018 год составил более 197 млрд рублей, - рассказал он. - Инвестиции в основной капитал по итогам первого полугодия 2019 года выросли на 127 проц".

"Это хороший рост", - похвалил Путин. "И у нас еще на стадии реализации 628 проектов стоимостью 228 млрд рублей, что позволяет нам создать еще 20 тысяч рабочих мест", - сообщил Кадыров. "Вы нам дали поручение по безработице - она у нас уже снизилась до 8 проц, и я думаю, что в ближайшем будущем мы этот вопрос решим", - заверил он.

Фото: vk.com/ramzan
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"По указам 2012 года Чечня занимает лидирующее место по вопросам отдельных категорий бюджетников. Мы даже входим в четверку регионов, которые удержали зарплаты бюджетников на уровне майских указов", - рассказал докладчик.

"Не снижайте только", - заметил президент.

"Да, стараемся, все будем делать, как вы нам поручили", - ответил глава республики.

"В рамках реализации национальных проектов ведется строительство и реконструкция более 100 объектов и экономики, и социальной сферы, из которых 30 объектов уже практически готовы", - рассказал он.

"Вы знаете, как к нам относится Западная Европа, европейские государства, но все-таки благодаря вашей поддержке мы не снижаем темпы. По всем показателям, которые необходимы, по удобству, созданию комфортной жизни мы занимаем лидирующие места", - заключил Кадыров.

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