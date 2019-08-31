В Ленобласти на четвертый день нашли заблудившуюся в лесу пенсионерку

Пенсионерку, которая заблудилась в лесах Бокситогорского района, нашли живой после трех дней активных поисков.

Как рассказали в ГУ МЧС по Ленинградской области, сообщение о том, что 74-летняя грибница заблудилась в лесу в районе деревни Красная речка, поступило к ним 26 августа. Телефона при себе у нее не было. На то, что пенсионерка ушла за грибами и не вернулась, первой обратила внимание соседка, она и подняла тревогу.

На поиски женщины вышли не только спасатели пожарной части №116 Бокситогорска, но и активисты поисково-спасательных отрядов "Лиза Алерт", "Экстремум" и "Полярная звезда". Трое суток спасатели прочесывали леса, которые в Бокситорогском районе местами практически непроходимы. На четвертый день женщину нашли живой и передали медикам. Пенсионерке повезло, что сейчас в Ленинградской области стоит хорошая погода с довольно теплыми ночами.

Сотрудники МЧС призывают грибников серьезно относиться к своей безопасности.