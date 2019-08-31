В Петербурге открыли сенсорный сад для незрячих детей

В Красногвардейском районе Санкт-Петербурга на базе школы-интерната №1 открылся "Сад ощущений" - развивающее пространство для детей с нарушениями зрения. Как сообщают в Смольном, проект реализован в рамках программы "Комфортная городская среда" на средства бюджета Петербурга.

Площадь "Сада ощущений" - пять тысяч квадратных метров. По словам врио губернатора Петербурга Александра Беглова, это первый в России сенсорный сад такого масштаба.

В пространстве все построено на эмоциях и ощущениях: прогуливаясь по парку, дети могут чувствовать аромат цветов и трав, слышать звук падающей воды. Сад состоит из восьми развивающих зон и трех основных дорожек со схемами и описаниями, выполненными шрифтом Брайля. Каждая зона - это пространство, в котором можно формировать и совершенствовать определенные навыки.

Так, "Сухая речка" позволяет детям почувствовать, как качается подвесной мост и хрустят под ногами камушки. В зоне "Музыка ветра" установлен целый комплекс звуковых тренажеров. "Аптекарский огород" полон запахов - здесь растут мята, чабрец, душица, лаванда. Площадка "Царь горы" создана для того, чтобы помочь детям научиться преодолевать препятствия. В саду также уделили внимание спорту, для этого предусмотрена спортивно-игровая зона с тренажерами.

В Смольном отмечают, что многие методики и идеи, воплощенные при создании петербургского "Сада ощущений", не имеют аналогов в Европе.