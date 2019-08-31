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31.08.2019 10:04
Проект: В регионах

Дмитрий Медведев обсудил в Астрахани программу восстановления Волги

Текст: Александр Гавриленко
Председатель правительства России Дмитрий Медведев провел в Астрахани совещание по вопросам развития водохозяйственного комплекса в бассейне реки Волги. Согласно федеральному проекту "Оздоровление Волги" до 2024 года планируется втрое сократить объем загрязнённых сточных вод, которые сбрасываются в реку и её притоки. К моменту завершения программы сбросы сточных вод в водоем должны сократиться более чем на два кубических километра в год - в основном за счет модернизации коммунальных очистных сооружений и строительства новых.
"Оздоровление Волги" - это одна из важнейших госпрограмм в области экологии до 2024 года. Фото: iStock "Оздоровление Волги" - это одна из важнейших госпрограмм в области экологии до 2024 года. Фото: iStock
"Оздоровление Волги" - это одна из важнейших госпрограмм в области экологии до 2024 года. Фото: iStock

К слову, перед совещанием премьер вместе с врио губернатора Игорем Бабушкиным посетил южные очистные сооружения канализации Астрахани - одни из самых крупных в городе. Как рассказали в правительстве региона, этот объект ввели 50 лет назад, так что сегодня инфраструктуру нужно менять. Из четырех очистных сооружений Астрахани два объекта уже попали в программу "Оздоровление Волги". Оставшиеся два астраханские власти также попытаются включить в повестку. Хотя на их реконструкцию потребуется внушительная сумма - около двух миллиардов рублей.

- Нужно чистить каналы, по которым идёт на нерест рыба, строить новые системы подачи воды для нужд сельского хозяйства, - отметил премьер. - В 2019 году тоже есть определённые цифры по длине, протяжённости расчищенных мелиоративных каналов - их должно быть как минимум на 30 километров больше.

Фото: Пресс-служба губернатора Астраханской области
Астрахань будет развивать экономические связи с каспийскими странами

Кроме того, важной задачей Дмитрий Медведев назвал развитие судоходства - везде, где это возможно, необходимо обеспечить гарантированную глубину судового хода не менее четырех метров. Кроме очистки берегов и углубления фарватера нужно будет поднять со дна реки и утилизировать бесхозные затонувшие суда. А еще власти намерены провести экологическую реабилитацию притоков и водохранилищ, реконструировать судоходные гидротехнические сооружения, повысить рыбопродуктивность и посодействовать в создании на Волге современного, комфортабельного пассажирского флота.

Как признал премьер, проблем за последние годы накопилось немало. Но новое руководство Астраханской области намерено активно включиться в эту работу, и Дмитрий Медведев дал понять, что федеральный центр готов обдумать все предложения региональных властей.

Также глава правительства рассказал о планах провести в Астрахани второй Каспийский экономический форум в 2021 году.

- Пройдёт он именно здесь, в Астрахани. В нём будут принимать участие федеральные служащие. Конечно, глава Астраханской области тоже входит в состав, - отметил премьер. - Уверен, что проведение этой международной конференции в нашей стране будет способствовать расширению нашего сотрудничества с прикаспийскими государствами во всех областях - от экологии до образования.

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