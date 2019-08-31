На Кубани женщина оставила младенца в коридоре больницы и сбежала

В кубанском городе Усть-Лабинске женщина утром 31 августа оставила в коридоре районной больницы переносную люльку с младенцем и затем сбежала. Об этом сообщили в пресс-службе Следственного управления СКР по Краснодарскому краю.

Сейчас следователи СК проводят проверку по факту произошедшего инцидента. Устанавливается личность женщины, которая оставила ребенка.

Действия женщины были засняты камерами видеонаблюдения, расположенными в больнице. На кадрах хорошо видно, как женщина заходит в больницу с переносной люлькой для новорожденных, затем оставляет ее на скамейке в коридоре больницы и убегает.

"Медики осмотрели оставленного ребенка. Это оказалась девочка, - сообщили в пресс-службе Следственного управления СКР по Краснодарскому краю. - Угрозы жизни и здоровью младенца нет. За ней присматривают врачи".

В ведомстве добавили, что сейчас проводятся мероприятия по розыску женщины, которая оставила девочку и решается вопрос о возбуждении уголовного дела.