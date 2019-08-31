"Ростов" обыграл "Локомотив" и стал лидером Премьер-лиги

В одном из центральных матчей восьмого тура чемпионата России "Локомотив" неожиданно уступил на своем поле "Ростову" - 1:2. Благодаря победе дончане возглавили таблицу РПЛ с 17-ю очками.

С ноября 2018 года "Локомотив" не проигрывал на своем поле. Справедливости ради, "железнодорожники" и сегодня не заслуживали поражения. Но гости были на удивление точны в завершении атак, а москвичи не использовали несколько выгодных моментов. Да еще и потеряли из-за травмы в середине первого тайма Алексея Миранчука.

"Ростов" вышел вперед в концовке первой половины: после навеса в штрафную здорово пробил головой Эльдор Шомуродов. Поведя в счете, команда Валерия Карпина, тем не менее, не переставала атаковать. Другой вопрос, что и "Локомотив" создавал впереди немало. Как бы то ни было, на 58-й минуте дончане забили второй мяч. И снова отличился Шомуродов, благодаря дублю возглавивший гонку бомбардиров Премьер-лиги с семью голами.

Хозяев хватило лишь на один мяч, который забил Антон Миранчук. Правда, уже на последних минутах вышедший на замену Лука Джорджевич обязан был сравнять счет, но черногорец с нескольких сантиметров попал в защитника "Ростова" Евгения Чернова. Как итог - 2:1 в пользу гостей.