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Проект: В регионах

Сельская медицина на Дону переживает второе рождение

Текст: Сергей Терентьев
Нацпроект "Здравоохранение" в Ростовской области позволит оснастить современным медицинским оборудованием даже отдаленные от областного центра территории. Накануне центральные районные больницы Зимовниковского и Орловского районов получили современное оборудование и медтехнику, а губернатор Ростовской области Василий Голубев вручил медикам ключи от передвижного флюорографа, который будет обслуживать пять самых восточных районов Дона (Зимовниковского, Ремонтненского, Заветинского, Орловского и Дубовского).
Три миллиона рублей выделены Орловской ЦРБ по решению губернатора на капремонт и замену лифтов. Фото: Пресс-служба правительства Ростовской области Три миллиона рублей выделены Орловской ЦРБ по решению губернатора на капремонт и замену лифтов. Фото: Пресс-служба правительства Ростовской области
Три миллиона рублей выделены Орловской ЦРБ по решению губернатора на капремонт и замену лифтов. Фото: Пресс-служба правительства Ростовской области

Как сообщили в правительстве региона, это первый из десяти передвижных комплексов, которые в этом году поступят в регион по нацпроекту. Вообще же для развития системы первичной медико-санитарной помощи в 2019 году донским больницам поставят 24 мобильных медицинских комплекса. Помимо флюорографов купят четыре комплекса для оказания первичной медико-санитарной помощи и десять передвижных маммографов.

Фото: Пресс-служба правительства Ростовской области
На Дону появится комплексная программа развития сельских территорий

Также в регионе активно открываются так называемые модульные амбулатории. Их строят в населенных пунктах с численностью населения более 101 человека. Только за последние две недели были открыты два, в станице Хомутовской Кагальницкого района и хуторе Колундаевском Шолоховского района. Всего в 2019 году на создание врачебных амбулаторий, фельдшерских и фельдшерско-акушерских пунктов будет направлено 74,7 миллиона рублей.

В Орловской ЦРБ глава региона посмотрел, как работает проект "Бережливая поликлиника", понаблюдал за работой автоматизированной системы записи пациентов и пообщался с медиками и посетителями.

- Система базируется на правильной организации работы медицинских работников всех уровней, ее цель - создать комфортные условия для приема больных и оказания помощи пациентам, - отметил глава региона. - Работа по улучшению медицинского обслуживания жителей должна быть продолжена. И особое внимание следует уделить кадровому вопросу, продолжив программу "Земский доктор".

Кстати

На Дону введут мониторинг кадрового обеспечения сельской медицины. Такое поручение дал чиновникам глава региона на расширенном заседании правительства Ростовской области 21 августа. Это нужно, чтобы качество оказания медицинских услуг на Дону было высоким, независимо от того, где проживает человек. Губернатор поручил вести мониторинг решения этих проблем в муниципалитетах и ввести персональную ответственность глав территорий в этой сфере.

Филиалы РГ Юг России ЮФО Ростовская область Ростовская область - регион развития
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