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31.08.2019 16:20
Рубрика: Спорт
Проект: В регионах

"Сочи" одержал первую победу в Премьер-лиге

Текст: Артур Нанян

Сенсацией завершилась встреча восьмого тура чемпионата России по футболу в Казани между "Рубином" и "Сочи". Гости добились уверенной победы - 3:0.

Первые несколько туров "Рубин" провел настолько здорово, что некоторые специалисты стали причислять его к одному из кандидатов на попадание в пятерку. Команда и правда выдала неплохой старт сезона, сыграв в гостях вничью с "Локомотивом", а затем победив "Динамо" с "Ахматом". Но затем последовал спад.

Фото: Руслан Шамуков / РИА Новости
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И вот "Рубин" потерпел уже четвертое поражение в пяти играх. Но если до того команда Романа Шаронова уступала соперникам с разницей в один мяч, то сочинцы забили аж три гола. И не пропустили. Отличились у гостей Ибрагим Цаллагов, Федор Кудряшов и Александр Карапетян.

Одержав свою первую победу в истории Премьер-лиги, "Сочи" поднялся в турнирной таблице с последнего места на 14-е. Ну а казанцы остались на девятой строчке.

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