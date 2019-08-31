В аэропорту Волгограда три самолета совершили вынужденные посадки

За несколько часов сразу трем самолетам пришлось совершить экстренные посадки в аэропорту Волгограда. Об этом в субботу сообщила администрация региона.

В 22:10 мск вынужденную посадку осуществил рейс "Красноярск-Симферополь" из-за ухудшения самочувствия 35-летней пассажирки. Медики осмотрели женщину и направили на амбулаторное лечение, сообщает "Интерфакс".

Спустя несколько часов, экстренную посадку запросил рейс "Грозный-Внуково" из-за падения жидкости гидросистемы. Никто из 137 пассажиров не пострадал.

В 06.00 мск самолет, следовавший из Баку в Москву, экстренно сел в аэропорту Волгограда из-за ухудшения состояния пассажира. Он был госпитализирован.