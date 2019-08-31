Ни хлеба, ни конфет: Как живут люди с непереносимостью глютена

Генетическая болезнь проявилась у Оксаны в 35 лет. Чтобы избавиться от боли, ей пришлось отказаться от привычной еды. А следом точно такой же недуг диагностировали у сына. Как объяснить ребенку, что ни мороженого, ни шоколада, ни десятки других сладостей теперь нельзя? Вместе с мужем Антоном Оксана решила: у нашего ребенка обязательно должны быть лакомства, как у всех ребят. Сегодня конфеты семьи Бакликовых радуют и их сына, и сотни других детей, страдающих целиакией.

- Болезнь у меня выявили после рождения третьего ребенка. Возможно, толчком к пробуждению стал стресс во время беременности, - рассказывает екатеринбурженка Оксана Бакликова. - Около двух месяцев болел живот, пила различные таблетки, по сути занималась самолечением - не помогало. А когда стало совсем невмоготу, пошла по врачам. Долго не могли выяснить, что это такое. Наконец определили. Когда прочитала про целиакию, ужаснулась - как жить-то, если почти ничего нельзя есть?!

Сложное генетическое заболевание связанно с тем, что работа организма тут же расстраивается, если ты съедаешь что-нибудь, где есть глютен, растительный белок, который содержится в злаках: в пшенице, ржи, ячмене. Кишечник начинает бунтовать: бесконечные боли, потеря веса… Если ничего не предпринимать, наступают серьезные осложнения. Особенно опасна целиакия для детей: болезнь может лишить их нормального развития. Спасение одно - жесткая безглютеновая диета. Нельзя большинство круп, хлебобулочные и макаронные изделия, абсолютно все, что содержит пшеничную муку; консервы, полуфабрикаты из-за наличия в них крахмала, сладости и много, много чего еще. Причем опасно даже микроскопическое количество клейковины - следы глютена. Поэтому с определенного дня в доме Оксаны появился отдельный шкаф с посудой, столовыми приборами, разделочными досками, стаканами. Сначала только для нее, а потом, увы, и для ее ребенка.

- У сына нашли целиакию в пять лет. На живот он не жаловался, развивался хорошо, врач сказал, что все в порядке. А потом неожиданно заболел тазобедренный сустав, через неделю сын перестал ходить. В больнице сказали: артрит, выписали противовоспалительные, через недели три после лечения заболел другой сустав. Ревматолог не видел причин для развития такого артрита, если только это не следствие какого-либо аутоиммунного заболевания, и тут мы задумались: возможно, целиакия, передалась по наследству от меня… Сдали анализы - и все подтвердилось, - вспоминает женщина.

К удивлению мамы, малыш нормально воспринял запрет на некоторые продукты. Но, как и большинство детей, сладкое хотел очень. Стали было покупать безглютеновые конфеты. Тогда в Екатеринбурге они были в единственном специализированном магазине. Но -цены! А на бесплатные сладости рассчитывать не приходилось и не приходится. Государство помогает больным целиакией со специальной мукой - она в разы дороже обычной. Раз в квартал и взрослым, и детям выдается определенная норма. С задержками, накладками, но все же выдается. "Маловато, конечно. Ребенку на три месяца положено десять килограммов муки. На одну булку хлеба у меня уходит 600 грамм, одна булка - на два дня. То есть по большому счету даже на месяц не хватает. Но это лучше, чем ничего", - говорит Оксана.

В общем, решили делать сладости сами. Сначала родители попробовали приготовить обычные леденцы - получились. Тогда стали искать, чем заменить все ингредиенты с возможным содержанием глютена на аналоги без него.

- Поначалу было сложно, нужно было придумать технологию от и до, заменить чем-то искусственные красители и ароматизаторы из обычной рецептуры на натуральные ингредиенты, чтобы это было как-то вкусно и интересно. Карамель с фруктами и ягодами не очень хочет оставаться в той форме, которую ей придали, - расплывается: сахар и патока, из которых производится карамель, впитывают влагу, а тут еще в эту массу добавили сок фруктов и мякоть ягод! Вот она и вредничает. Методом проб и ошибок нашли решение, - вспоминает Оксана.

Мысли наладить массовое производство возникла у Бакликовых, когда через соцсети стали обращаться люди из разных уголков страны: придумайте что-то, чтобы мы могли покупать ваши конфеты прямо у нас в городе! Обычных леденцов люди с целиакией боятся. Например, производитель не пишет, какая патока в составе. А это очень важно: кукурузную организм примет, а из злаковых - нет. Сахар тоже может содержать следы глютена, если, например, фасовался и упаковывался на одной линии с пшеничной мукой. Что находится в ароматизаторах и красителях, тоже не понятно.

До второй беременности Оксана много лет поработала в телекоммуникационной компании, ушла в декрет со вторым ребенком, а тут - и третий, пришлось уволиться. А когда у сына проявилась целиакия, вообще стало не до работы. Так что идея заняться изготовлением конфет на продажу оказалась более чем кстати. Но потребовалось много времени, чтобы ее реализовать.

Помимо уже упомянутых технологических сложностей, были и другие. Например, кадровые. Оказалось, не просто найти людей, которые бы прочувствовали и осознали всю ответственность ситуации: не допускали попадания глютена в конфеты ни в каком виде и при этом готовили конфеты руками. "Производство у нас не автоматизированное, каждый леденец делается вручную, даже не методом отлива, что было бы намного проще, но тогда конфеты получаются не интересными, без души, что ли", - замечает Оксана.

Состав леденцов совсем простой: сахар, кукурузная патока, сок и цедра цитрусовых, мякоть из ягод. Карамельки на палочке и в баночке, которые изготавливают в Екатеринбурге, появляются в магазинах специализированного безглютенового и здорового питания все большего количества городов страны: Пермь, Сургут, Уфа, Ростов-на-Дону, Чебоксары, Санкт-Петербург…

- Нам радостно, что где-то далеко от нас ребенок с необычным заболеванием может не быть белой вороной среди сверстников, а так же, как они, в любую минуту зайти в магазин и купить себе сладкое, - улыбается Оксана.

Полезная ссылка

Национальная ассоциация организаций и граждан, осуществляющих поддержку лиц с целиакией, "Жизнь без глютена" - www.gfrussia.ru.