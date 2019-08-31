Сборная России с победы стартовала на ЧМ-2019

Сборная России с победы начала выступление на чемпионате мира по баскетболу в Китае. В стартовом матче наши одолели команду Нигерии - 82:77.

Нельзя сказать, что 31 августа, в день начала чемпионата мира, Ухань захлестнуло баскетбольной одержимостью. С одной стороны тому есть вполне объективные причины. Все-таки сборная Китая играет в Пекине, а в Ухань жребий определил не самые медийные команды. Такой вместе со Алексеем Шведом отчасти могла стать сборная России, но, увы, один из лучших снайперов Европы не приехал из-за травмы.

С другой, баскетбола в Ухани могло бы быть больше. А так, первый баннер на тему ЧМ-2019 я обнаружил лишь на четвертом этаже аэропорта, предназначенном для внутренних перелетов. И то лишь потому, что забрел туда случайно. В центре города - аналогичная ситуация. Город, затянутый серым небом, живет своей жизнью. Толпы людей спешат по делам, не обращая внимания на выкрики зазывал в микрофон.

То, что Ухань принимает матчи группы "В", становится понятно только непосредственно у подножия Уханьского спортивного центра, где проводятся игры. Но то же все довольно скромно: неприметная палатка с официальной атрибутикой, полунамеки на фан-зону. Приезжим тут иногда непросто. Сужу по себе: аккредитационный центр нашел с трудом. Языковой барьер никуда не делся. Но даже если бы его не было, далеко не все встречные владеют необходимой информацией. Зато, справедливости ради, местные жители искренне хотят помочь. Например, когда я "завис" перед билетным автоматом в метро, прохожая девушка без лишних слов купила мне жетон на свои деньги.

Конечно, сложно было ожидать, что спортивный центр Уханя соберет аншлаг на нашем матче с Нигерией, но аудитория все равно собралась внушительная, порядка пяти тысяч. На чьей стороне были симпатии большинства - сказать сложно. Но надо отметить, что на удивление было довольно много российских флагов. Более того, на одной из трибун сформировался небольшой российский фан-сектор, который гнал наших вперед.

И не зря: возможно это была ключевая игра в плане распределения мест в квартете. Эксперты перед матчем отдавали предпочтение африканцам, мол, у них и таланта больше, и баскетболисты габаритнее. Другой разговор, что из-за финансовых дрязг подготовка к ЧМ-2019 у Нигерии получилась смазанной. И в этом крылось одно из наших преимуществ над соперником.

Первые минуты остались за Нигерией, но потом все перевернулось. Героем в эти мгновения был Михаил Кулагин. В контрольных матчах процент попадания с игры нашего основного разыгрывающего был катастрофическим, но оказалось Кулагин просто припас броски для чемпионата мира. В первой четверти он реализовал три попытки из пяти из-за дуги и внес решающий вклад в наш пятиочковый перевес к концу первой четверти - 18:13. Причем по ходу 10-минутки наши вели с двузначным преимуществом, но подпустили африканцев к себе.

Увы, постоянно показывать такой высокий уровень игры нынешняя сборная России не в состоянии. Да и нигерийцы начали прибавлять прямо по ходу матча. В итоге, стоило нашим сделать отрыв более менее комфортным, как ошибки на ровном месте снова возвращали африканскую команду в игру. Что обнадеживало, наши умудрялись не проигрывать подбор: к большому перерыву в этом компоненте у соперников было равенство - по 16.

В третьей четверти стало особенно очевидно, что запас прочности у подопечных Сергея Базаревича не очень велик. Сумасшедшие перехваты, трудовые подборы и прочие героические подвиги перемежались с ошибками на ровном месте. Нигерийцы тоже не были идеальны, но все же им удавалось методично подбираться к нашим. На последних секундах третьей четверти нигерийцы и вовсе впервые за долгое время сравняли счет - 58:58.

Увы, в четвертой 10-минутке уже сборная Нигерии, почувствовавшая запах крови, начала наращивать отрыв. В середине четверти наши проигрывали уже восемь баллов. Ситуация выглядела безнадежной, но не для наших. Неимоверными усилиями уже россияне сумели догнать соперника, вернув к жизни приунывший было фан-сектор, и где-то за четыре минуты до конца четверти началась битва нервов. В которой подопечные Сергея Базаревича оказались сильнее!

Следующий матч наши проведут против Кореи 2 сентября в понедельник.