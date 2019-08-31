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Рубрика: В мире

Ураган "Дориан" угрожает имению Трампа

Текст: Максим Макарычев

Ураган "Дориан" набрал мощь, превратившись в "чрезвычайно опасный шторм 4-й категории", сообщает Национальный центр ураганов США.

Ожидается, что "Дориан" нанесет удар по северо-западной части Багамских островов в воскресенье.

На пути урагана, который может стать одним из самых мощных в истории юга США, находятся около 10 миллионов человек во Флориде, а также Диснейленд и курортная резиденция президента США Дональда Трампа Мар-а-Лаго, сообщает The Associated Press.

Фото: Илья Питалев/ РИА Новости
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Синоптики заявили о том, что "Дориан", чьи порывы ветра в ночь на субботу достигли скорости 225 километров в час, обрушится на Флориду вечером в понедельник или в начале вторника.

Синоптики предупредили, что этот штат может столкнуться с длительными порывами штормового ветра и проливными дождями. В прибрежных районах может выпасть от 15 до 30 сантиметров осадков, а в некоторых местах - 46 сантиметров, что вызовет опасные для жизни наводнения.

Вместе с тем эксперты центра ураганов в Майами предупредили, что по-прежнему не уверены, нанесет ли "Дориан" сокрушительный прямой удар по восточному побережью штата или пройдет по касательной. Некоторые из компьютерных моделей предсказывают его уход на север, вглубь страны.

Прогнозы экспертов Национального центра ураганов показали, что "Дориан" обрушится на Форт-Пирс, расположенный в 113 километрах к северу от Мар-а-Лаго, а затем уйдет вдоль береговой линии, двигаясь на север. Но синоптики предупредили, что путь шторма остается крайне непредсказуемым, и даже небольшое отклонение может привести к тому, что "Дориан" окажется вдали от берега или в глубине материка.

Фото: AP Photo/Carolyn Kaster
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Тем временем Трамп объявил чрезвычайное положение во Флориде и уполномочил Федеральное агентство по чрезвычайным ситуациям США координировать усилия по оказанию помощи гражданам при наступлении бедствия. Он сказал журналистам, что "резиденция Мар-а-Лаго может справиться с трудностями сама". Напомним, что президент США из-за урагана отменил поездку в Польшу.

Как отмечают наблюдатели, многие жители Флориды изменили свои планы на выходные в честь Дня труда. Крупные авиалинии начали разрешать путешественникам изменять свои бронирования без дополнительных сборов. Большие круизные компании стали отменять свои маршруты. Диснейленд и другие курорты Орландо, оказавшиеся на пути шторма, корректируют прием туристов.

В то же время власти Флориды, отмечают эксперты, пока что не распорядились о немедленной массовой эвакуации граждан, хотя чиновники округа Бревард и округа Мартин объявили, что жители будут извещены об обязательной эвакуации, начиная с утра воскресенья. В округе Бревард, в частности, находится Национальный космический центр имени Кеннеди. Чиновники округа Индиан-Ривер заявили, что порекомендуют жителям острова добровольно эвакуироваться после предупреждения об урагане.

Домовладельцы и предприятия тем временем в экстренном порядке заколачивают свои окна фанерой и досками. В супермаркетах почти закончилась вода в бутылках, а на автозаправочных станциях образовались длинные очереди.

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