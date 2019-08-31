В Донецке открыли памятник Александру Захарченко

Церемония открытия монумента состоялась на Аллее Славы в Донецком парке Ленинского комсомола. В ней приняли участие около тысячи человек, в том числе руководство республики, делегации из Луганска, России, Абхазии и Южной Осетии.

"Александр Захарченко является истинным сыном Донбасса, который с первых дней сопротивления был в числе лидеров, затем возглавил республику. Это обязывает нас продолжить его начинания, и ровно так мы собираемся поступать", - заявил глава ДНР Денис Пушилин.

В свою очередь глава ЛНР Леонид Пасечник выразил уверенность, что виновные в гибели Захарченко будут найдены и наказаны.

Возле мемориала установлены две плиты. На одной из них выгравирована цитата Захарченко: "Живи свободным, поступай по совести, относись ко всему справедливо". На второй надпись: "Отдавшему жизнь ради тысяч других сердец. Навсегда первому главе ДНР".

По всей республике в субботу пройдут памятные мероприятия.

Напомним, Александр Захарченко возглавил республику в ноябре 2014 года. Он погиб в результате взрыва в кафе в центре Донецка 31 августа 2018 года. Власти ДНР назвали произошедшее терактом.