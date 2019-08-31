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31.08.2019 14:10
Рубрика: В мире

В Донецке открыли памятник Александру Захарченко

Текст: Александр Саможнев
Памятник погибшему при теракте первому главе ДНР Александру Захарченко открыли в Донецке в годовщину его гибели. Собравшиеся почтили память легендарного командира и руководителя республики минутой молчания. После этого прозвучали оружейные залпы, сообщает РИА Новости.
Фото: Валентин Спринчак/ТАСС Фото: Валентин Спринчак/ТАСС
Фото: Валентин Спринчак/ТАСС

Церемония открытия монумента состоялась на Аллее Славы в Донецком парке Ленинского комсомола. В ней приняли участие около тысячи человек, в том числе руководство республики, делегации из Луганска, России, Абхазии и Южной Осетии.

В ДНР назвали имена причастных к убийству Захарченко

"Александр Захарченко является истинным сыном Донбасса, который с первых дней сопротивления был в числе лидеров, затем возглавил республику. Это обязывает нас продолжить его начинания, и ровно так мы собираемся поступать", - заявил глава ДНР Денис Пушилин.

В свою очередь глава ЛНР Леонид Пасечник выразил уверенность, что виновные в гибели Захарченко будут найдены и наказаны.

Возле мемориала установлены две плиты. На одной из них выгравирована цитата Захарченко: "Живи свободным, поступай по совести, относись ко всему справедливо". На второй надпись: "Отдавшему жизнь ради тысяч других сердец. Навсегда первому главе ДНР".

Фото: Михаил Пархоменко/РИА Новости
СМИ опубликовали видео последних секунд жизни Захарченко

По всей республике в субботу пройдут памятные мероприятия.

Напомним, Александр Захарченко возглавил республику в ноябре 2014 года. Он погиб в результате взрыва в кафе в центре Донецка 31 августа 2018 года. Власти ДНР назвали произошедшее терактом.

В мире экс-СССР Украина В Донецке убит Александр Захарченко
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