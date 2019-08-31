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31.08.2019 07:15
Рубрика: В мире

В Харьковской области при взрыве погиб украинский пограничник

На Украине в результате взрыва погиб 35-летний инспектор погранслужбы. Инцидент произошел в пятницу вечером в Волчанском районе Харьковской области.

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Неустановленный пока предмет взорвался во время отдыха и разогрева пищи. В результате военнослужащий по контракту получил ранение в шею, пишет РИА Новости, ссылаясь на государственную пограничную службу Украины.

До приезда медиков первую помощь пострадавшему оказали его сослуживцы. По дороге в больницу пограничник скончался. Сейчас на месте взрыва работают следователи.

В мире экс-СССР Украина
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