В Харьковской области при взрыве погиб украинский пограничник

На Украине в результате взрыва погиб 35-летний инспектор погранслужбы. Инцидент произошел в пятницу вечером в Волчанском районе Харьковской области.

Неустановленный пока предмет взорвался во время отдыха и разогрева пищи. В результате военнослужащий по контракту получил ранение в шею, пишет РИА Новости, ссылаясь на государственную пограничную службу Украины.

До приезда медиков первую помощь пострадавшему оказали его сослуживцы. По дороге в больницу пограничник скончался. Сейчас на месте взрыва работают следователи.