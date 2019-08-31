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Рубрика: Экономика

В Индии интересуются поставками газа с "Арктик СПГ-2" и "Арктик СПГ-3"

Текст: Марина Гусенко

Компании из Индии планируют нарастить объемы поставок сжиженного природного газа (СПГ) из России.

Японские компании купили долю в "Арктик СПГ-2"

В том числе они проявляют интерес к покупке "голубого топлива" с будущих проектов "Новатэка" - "Арктик СПГ-2" и "Арктик СПГ-3". Об этом сообщил глава Минэнерго России Александр Новак после встречи с министром нефти и природного газа Индии Дхармендрой Прадханом.

По словам Новака, партнеры обсудили, что рынок СПГ будет расширяться, возможно участие Индии и в других проектах, передает ТАСС.

Первые партии Российского природного сжиженного газа поставили в Индию в 2018 году с завода "Ямал СПГ". 

Экономика Отрасли Нефть и газ Правительство Минэнерго
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