В Индии интересуются поставками газа с "Арктик СПГ-2" и "Арктик СПГ-3"

Компании из Индии планируют нарастить объемы поставок сжиженного природного газа (СПГ) из России.

В том числе они проявляют интерес к покупке "голубого топлива" с будущих проектов "Новатэка" - "Арктик СПГ-2" и "Арктик СПГ-3". Об этом сообщил глава Минэнерго России Александр Новак после встречи с министром нефти и природного газа Индии Дхармендрой Прадханом.

По словам Новака, партнеры обсудили, что рынок СПГ будет расширяться, возможно участие Индии и в других проектах, передает ТАСС.

Первые партии Российского природного сжиженного газа поставили в Индию в 2018 году с завода "Ямал СПГ".