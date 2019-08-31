В регионах открываются бесплатные школы для детей-айтишников IT-куб

Кодить на Python и Java? Создавать свои мобильные приложения и игры? Использовать нейросети для "прокачки" компьютерного зрения? Всему этому и не только школьники с нового учебного года смогут научиться в центрах "IT-куб", которые создаются в рамках нацпроекта "Образование" по всей стране.

Обучение для всех ребят бесплатное - нужно только постараться поступить на одно из направлений - от системного администрирования до больших данных и программирования. Такие кубы уже открылись в Дагестане, Вологде, Липецке... По планам, в рамках нацпроекта "Образование", центры для юных айтишников должны быть в каждом регионе. В Новосибирской области, к примеру, хотят открыть целых шесть "IT-кубов".

Обучают преподавателей, разрабатывают методики для будущих программистов ведущие технологические компании и российские вузы. К примеру, на базе "IT-кубов" в 18 городах будет работать Яндекс.Лицей. Новый набор для школьников 8, 9 классов уже стартовал. Все, что нужно - зайти на сайт проекта, написать тест на умение логически мыслить и ждать приглашения на собеседование.

Обучение бесплатное, программа рассчитана на два года. Первый год школьники осваивают язык программирования Python, а на втором - основы промышленного программирования. В большинстве городов занятия проходят после 15:00. Причем не только на базе "IT-кубов", но и на базе детских технопарков и обычных школ. Часть ребят учатся по программе Яндекс.Лицея в рамках основной школьной программы.

- Ребята могут попробовать себя в роли программиста и получить навыки, которых хватит для работы стажером или младшим разработчиком. Это хороший старт для школьников, которым интересны современные технологии. Многие наши выпускники получают призы на олимпиадах, в хакатонах и участвуют в конкурсах наравне со взрослыми программистами, - рассказывает руководитель Яндекс.Лицея Марина Суслова.