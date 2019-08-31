Международный
авиационно-космический салон
Рубрика: Общество
Проект: Международный авиационно-космический салон МАКС-2019
31.08.2019 14:36
Текст: Наталия Ячменникова

В России появится научный центр мирового уровня "Сверхзвук"

С инициативой создания научного центра мирового уровня "Сверхзвук", реализуемой в рамках нацпроекта "Наука", на МАКСе выступил ЦАГИ им. Н.Е. Жуковского. Центр будет заниматься проектами гражданской авиации.
Фото: Сергей Птичкин / РГ
На МАКС-2019 показано адаптивное крыло будущего

Как рассказал "РГ" гендиректор ЦАГИ, член-корреспондент РАН Кирилл Сыпало, создание сверхзвуковой техники следующего поколения требует проработки целого ряда фундаментальных проблем. Прежде всего, это снижение звукового удара и шума, повышение экономичности двигательных установок, разработки новых конструкций, обладающих повышенной тепловой прочностью.

Повышение скорости полета пассажирских лайнеров в 2-2,5 раза с помощью сверхзвука - задача суперамбициозная. Она требует консолидации усилий. "Необходимо создать научно-исследовательскую инфраструктуру мирового уровня для получения совершенно новых, уникальных научных результатов, определяющих экологические и экономические аспекты технологий сверхзвуковых режимов полетов гражданской авиации" , - говорит Кирилл Сыпало.

Упор в "Сверхзвуке" будет сделан на перспективные концепции аэродинамических компоновок, новые конструктивно-силовые схемы, современные материалы и т.д. Безусловно, будет использован отечественный опыт СПС первого поколения. Тот научный задел, который есть, вся развиваемая тематика научных работ, финансируемых сегодня в России, позволили подойти к созданию демонстратора сверхзвукового самолета. И как надеются ученые ЦАГИ, его летные испытания начнутся в 2023 году.

Кстати, до какого минимума может быть снижен звуковой удар? На разных этапах сверхзвукового полета уровни громкости звукового удара различные, - поясняют специалисты. Например, при взлете есть такое явление, как фокусировка звукового удара. Здесь уровень может достигать 90-100 децибелов. В крейсерском сверхзвуковом полете он не должен превышать 72 децибела. Но и это достаточно громко, особенно в ночное время. "Стоит задача снизить шум до 66-62 децибел, и самое главное - уменьшить полосу, в которой звуковой удар ощущается. Это для нас основная история", - комментирует Кирилл Сыпало.

Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости
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В консорциум участников "Сверхзвука" вошли ЦИАМ им. П.И. Баранова, Институт прикладной математики имени М.В. Келдыша РАН, МГУ, ЛИИ им. М.М. Громова, ГосНИИАС и т.д.. Ожидается, что присоединятся и зарубежные партнеры - такие научные центры, как DLR, ONERA и другие.

Сейчас над проектами гражданских воздушных судов, скорость которых превышает скорость звука, трудятся Spike Aerospace и Boom Supersonic, Lockheed Martin. Но нашим специалистам уже удалось рассчитать аэродинамику самолета так, чтобы он создавал как можно меньше шума при полете.

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