В США зоопарк боится потерять панд из-за торговой войны с Китаем

Администрация Смитсоновского национального зоопарка в Вашингтоне опасается, что торговые споры между США и Китаем могут отразиться на пандах, привезенных из КНР.

Такую информацию в пятницу распространила газета The Hill. По ее данным, две взрослые панды, живущие в зоопарке, формально принадлежат КНР, американская сторона лишь арендует животных. Согласно контракту, который заканчивается в декабре 2020 года, все медвежата, рожденные парой, возвращаются обратно в Китай.

Пресс-секретарь зоопарка Памела Бейкер-Мэссон заявила, что переговоры с китайской стороной по новому арендному соглашению пока не начинались. Она выразила надежду, что животным все же разрешат остаться в Вашингтоне и после 2020 года, пишет ТАСС.