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Рубрика: В мире

В Twitter взломали аккаунт основателя этой соцсети Джека Дорси

Джек Дорси. Фото: AP Photo/Francois Mori Джек Дорси. Фото: AP Photo/Francois Mori
Джек Дорси. Фото: AP Photo/Francois Mori

Twitter-аккаунт гендиректора социальной сети Джека Дорси был взломан. Инцидент произошел в пятницу, сообщили в компании.

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В микроблоге Дорси неизвестные разместили несколько сообщений. В их числе заявления о том, что штаб-квартира Twitter в Сан-Франциско будет взорвана, сообщает РИА Новости, ссылаясь на газету New York Times.

Публикации злоумышленников удалены, контроль над аккаунтом Джека Дорси уже восстановлен. По данным команды по коммуникациям, хакерская атака не затронула системы Twitter.

Джек Дорси является одним из основателей Twitter, где у него около 4,2 миллиона подписчиков. По данным агентства Bloomberg, состояние Дорси превышает 4,9 миллиарда долларов, пишет ТАСС.

В мире США Компании Информационные технологии Twitter
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