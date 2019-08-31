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31.08.2019 10:58
Рубрика: В мире

Восемь человек стали жертвами взрыва на химзаводе в Индии

Текст: Александр Саможнев

По меньшей мере восемь человек погибли, десятки пострадали в результате мощного взрыва, который прогремел в субботу на химическом заводе в западном индийском штате Махараштра. Ранее сообщалось о шести погибших, информирует полиция региона.

В Харьковской области при взрыве погиб украинский пограничник

Инцидент произошел в 09.45 утра по местному времени. По информации правоохранительных органов, на момент взрыва на предприятии находились порядка 100 рабочих. Спасатели не исключают, что жертв может быть намного больше, так как часть сотрудников остались в огненной ловушке.

В мире Юго-Восточная Азия Индия
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