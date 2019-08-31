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31.08.2019 13:09
Рубрика: Спорт

Женская сборная России выиграла Евробаскет U-16

Текст: Илья Трисвятский
Женская сборная России (до 16 лет) выиграла золотые медали завершившегося в Северной Македонии чемпионата Европы в соответствующей возрастной категории. В финале наша команда, руководимая главным тренером Александром Ковалевым, победила Литву - 73:66.
Фото: fiba.basketball Фото: fiba.basketball
Фото: fiba.basketball

Самой результативной у победительниц "золотого" матча стала Анастасия Олаиру Косу, представляющая фарм-команду курского "Динамо". Она принесла чемпионкам 27 очков. Также в ее активе 14 подборов.

Фото: РИА новости www.ria.ru
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В концовке решающей встречи россиянкам пришлось отыгрываться. За 3.56 до завершения основного времени матча уступали соперницам с разницей в три очка - 61:64. Однако оставшийся отрезок четвертой 10-минутки удалось выиграть со счетом 12:2. При этом нельзя не отметить блестяще сыгравшую в составе соперниц 13-летнюю (!) баскетболистку Юсте Йочите. Она набрала ровно половину очков литовской сборной в финале - 33 из 66.

Анастасия Косу на церемонии награждения совершенно заслуженно получила приз самого ценного игрока (MVP) турнира.

Россия, Литва, бронзовый призер Испания, идущие дальше в итоговой классификации Евробаскета Франция и Италия получили путевки на чемпионат мира в возрастной категории U-17, который состоится в следующем году в Румынии.

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Наша команда на чемпионате Европы в Северной Македонии выступает в следующем составе:

защитники - Мария Андрущенко, Вероника Логинова (обе - УОР-4 им. Александра Гомельского, Москва), Сабрина Довнар-Запольская (УОР-3, Видное), Яна Пашковская ("Енисей"-2, Красноярск), Яна Эльберг ("Динамо-Юниор", Курск).

Форварды - Кристина Савкович, Анастасия Бочарова (обе - УОР-4 им. А.Я. Гомельского), Карина Комарова (СШОР по ИВС, Щелково), Анастасия Олаири Косу ("Динамо-Юниор"), Анастасия Одинцова (УОР-3, Видное).

Центровые - Анастасия Болдырева (СШОР "Тринта", Москва), Валерия Яковлева (СШОР "Тимирязевская", Москва).

В штабе сборной: главный тренер - Александр Ковалев, тренеры - Евгений Иванов, Захар Чернявский, тренер-скаут - Денис Кандалов, врач - Игорь Дьяконов, физиотерапевт - Евгений Збандуто, руководитель Департамента подготовки резерва Российской федерации баскетбола - Николай Галаев, руководитель делегации - Павел Варламов.

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Чемпионаты Европы среди младших девушек (так называемые "кадетки") проводятся с 1976 года. Ранее медали разыгрывались один раз в двухлетний цикл, с 2003-го после реформы европейского календаря для сборных резерва - ежегодно. Сборная СССР выиграла первые семь турниров и в 1991-м, российские команды поднимались на высшую ступень пьедестала почета в 1993, 1995, 1997, 2010, 2014 годах и сейчас в Северной Македонии.

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