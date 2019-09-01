"Альтернатива для Германии" укрепила позиции в Саксонии и Бранденбурге

Из Германии приходят первые данные экзитполов с избирательных участков в двух восточногерманских землях Саксония и Бранденбург, где сегодня прошли выборы в ландтаги - местные парламенты.

Наблюдатели зафиксировали на них гораздо более высокую явку, чем пять лет назад. Согласно предварительной информации от медиаконцерна ARD, в обеих землях правящим "премьерским" партиям удалось сохранить за собой первые места, хотя и христианские демократы в Саксонии, и социал-демократы в Бранденбурге заметно потеряли в процентах по сравнению с прошлым голосованием. В этом смысле неоспоримую прибавку в политическом весе демонстрирует правая "Альтернатива для Германии", которая пришла второй в каждом из регионов. Причем в Саксонии, где кандидатов "Альтернативы" накануне пытались массово снять с выборов, партия почти утроила результат, а в Бранденбурге - почти удвоила.

В Саксонии Христианско-демократический союз премьер-министра Михаэля Кречмера набирает около 32 процентов голосов и, как пишет Spiegel Online, "остается сильнейшей партией в этой земле, несмотря на ощутимые потери". В 2014-м она, напомним, получила почти 40 процентов (точнее - 39,4). Партнер христианских демократов по земельному правительству Социал-демократическая партия Германии потеряла более четырех процентов и пришла, по предварительным данным, только пятой с 8 процентами, пропуская вперед "зеленых", "левых" и "Альтернативу для Германии", которая заняла уверенное второе место с большим отрывом от остальных конкурентов. Если в 2014 году она впервые прошла в земельный парламент Саксонии, получив 9,7 процента (уже тогда такой результат стал сенсацией), то сейчас партия набирает 27,5 процента (данные постоянно незначительно корректируются). Это лучший результат, который партия получала когда-либо на выборах в ландтаг.

В Бранденбурге местные социал-демократы во главе с главой их отделения, премьером земли Дитмаром Войдке пока получают 27,2 процента голосов. Пять лет назад их результат составил 31,9 процента. Более семи процентов потеряли христианские демократы - они пока идут третьими (15,3 процента). Второй политической силой в земле также стала "Альтернатива" - прогнозы ARD дают ей 22,7, а телеканала ZDF (его данные отличаются не значительно) - и вовсе 24,1 процента. Напомним, что в 2014 году "Альтернатива" впервые прошла в ландтаг Бранденбурга с результатом 12,2 процента.

Если в целом они не стали сюрпризом, то явка по-настоящему удивила наблюдателей. В Саксонии к двум часам дня по местному времени проголосовали 35,1 процента избирателей (всего их зарегистрировано 3,3 миллиона), в то время как пять лет назад к этому времени явка фиксировалась на уровне 23,1 процента. Еще более впечатляющими выглядят результаты по трем крупнейшим городам этой земли. В Дрездене - 62 процента в этом году против 38 процентов в 2014-м. В Лейпциге явка выросла с 28-ми до 29 процентов, а в Хемнице, который в августе 2018 года прогремел на всю Германию из-за острого межэтнического конфликта, с 24-х до 44 процентов. В земле Бранденбург, где в списках значится чуть меньше - 2,1 миллиона - избирателей, к 14:00 проголосовала треть жителей, имеющих право голоса, - 31,3 процента, а в 2014 году - всего 22,4 процента.