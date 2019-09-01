На следующий день после победы над Нигерией на ЧМ-2019 по баскетболу сборная России провела только одну тренировку, уже поздно вечером. Журналистов, по традиции, пустили на ее концовку. Было интересно и познавательно понаблюдать всю кухню изнутри: как игроки проговаривают те или иные ситуации, объясняют, кто где должен находиться и кого страховать.

Может показаться, что у парней фактически был выходной день. Но это только на первый взгляд. Андрей Воронцевич объяснил почему.

Андрей, что знаете о завтрашнем сопернике?

Андрей Воронцевич: Сборная Кореи - очень сильный соперник. Бегут, бросают, передачи отдают. Реально показывают командный баскетбол. Нельзя недооценивать, нет. Понятно, что вчера они разгромно уступили Аргентине. Думаю, завтра корейцы захотят реабилитироваться, так что мы готовимся, настраиваемся на соперника.

Как прошел ваш сегодняшний день, учитывая то, что тренировка была поздно вечером?

Андрей Воронцевич: Сегодня был видеопросмотр, две штуки. Проснулись, успели пообедать. А вечером - на тренировку. Вот и весь график.

То есть никакой культурной программы?

Андрей Воронцевич: Естественно, мы ж не туристами приехали, а работать. Каждый день - плотный график, все расписано по минутам.

Ты отращиваешь усы и бороду. Меняешь имидж?

Андрей Воронцевич: Да нет, так бывает, когда едешь на долгий выезд. Не перед кем красоваться, да и бритву забыл. Мне такой стиль не нравится, не мой. Вот у меня отец с серьезными усами.

Ты вчера в раздевалке Якубовича зато с усами изображал…

Андрей Воронцевич: Да, но у меня ж был черный ящик (в котором лежал приз лучшему игроку матча Россия - Нигерия - прим. "РГ").

Не все ребята довольны организацией чемпионата мира в Китае. Ты тоже?

Андрей Воронцевич: На самом деле, много недочетов. Есть моменты, которые в нашем европейском быту отсутствуют. Здесь в девять часов вечера уже отключили горячую воду в раздевалке. Так что если кто пойдет в душ после тренировки, то - под холодную воду. Или приходишь на ужин: команда, которая была раньше, все съела, а мы сидим ждем. Хотя очевидно, что у всех команд свой график и ожидание нежелательно. Есть непонимание: просишь о чем-то. Тебе кивают, мол, поняли, и пропадают. Но ничего страшного. С другой стороны, залы хорошие. Хотелось бы публики побольше. С другой стороны, когда мало народу, наших болельщиков лучше слышно. Как будто дома играешь.

Как обстановка с едой?

Андрей Воронцевич: Они стараются, конечно. Но, например, спагетти мы пока толком не видели. Только лапшу местную. Но мы стараемся быть избирательными. Не едим соусы, которые тебя потом "порвут".

Может, сборной завести собственного повара?

Андрей Воронцевич: Хорошая идея. Мы не откажемся.