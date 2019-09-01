Белорусские эксперты призвали соблюдать информационный нейтралитет

Концепция информационной безопасности Беларуси, по мнению директора Института стратегических исследований Олега Макарова, предполагает соблюдения информационного нейтралитета в международных отношениях. Свою позицию он изложил в воскресном интервью на телеканале СТВ, напомнив, что 3-4 сентября в белорусской столице состоятся Международная конференция высокого уровня на тему "Борьба с терроризмом с помощью инновационных подходов и использования новых и новейших технологий".

А еще через неделю, уточняет БЕЛТА, в Нью-Йорке с участием РБ пройдет заседание группы ООН по информационной безопасности, где также будут формироваться правила поведения в интернете, рекомендации по нормированию этих отношений. Олег Макаров подчеркнул в этой связи, что позиция страны состоит в том, что она "готова взять на себя обязательства не использовать средства причинения вреда в информационной сфере другим государствам".

Говоря о современных вызовах и угрозах в медийном пространстве, Макаров дал понять, что информационные системы и системы защиты разного рода тайн законодательством страны соответствуют мировому уровню. Вместе с тем, он напомнил, что речь идет об очень динамичной сфере. "Мы находимся в безопасности, но успокаиваться не надо", - подчеркнул эксперт.

"Опасность и безопасность связаны с тем, насколько наши системы безопасности соответствуют темпам развития информационного общества и упреждают угрозы, которые появляются. На сегодня мы не можем говорить о том, что какие-то угрозы реально воздействуют на наше сознание или на наши сети, воздействуют катастрофически, фатально", - считает директор Института стратегических исследований.

Среди перспективных задач он выделил разработку норм информационного права. Сейчас уже идет их "разработка в мире, и Беларусь активно в этом участвует. Наше национальное право будет потом заимствовать международные нормы, в разработке которых мы же и поучаствуем", - уточнил он.

Касаясь вопроса о влиянии на массовое сознание фейковых новостей, ученый допускает, что оно будет со временем ослабевать. Такого же мнения он придерживается и относительно продуктивности Telegram-каналов, утверждая, что общество уже получило "четкий иммунитет от воздействия рекламы. Если раньше мы были открыты к его воздействию, то сейчас проявляется более критичное мышление. Люди научатся отличать фейк-ньюс от тру-ньюс. И это естественный процесс", - полагает Макаров.

В команду Института стратегических исследований, который был создан в этом году, по его словам, пришли люди из академической среды, аналитики из профильных структур. И хотя в коллективе чуть меньше полусотни сотрудников, эксперт утверждает, что это оптимальное количество специалистов с учетом мировых стандартов, тем более что треть состава - ученые с академическими степенями. "Мы готовы к проведению не только прикладных, но и фундаментальных исследований", - резюмировал Макаров.