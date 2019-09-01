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01.09.2019 18:15
Рубрика: Происшествия

Легкие коптеры и дроны поставят на учет

Текст: Евгений Гайва
Легким беспилотным летательным аппаратам начнут присваивать учетные номера, чтобы всегда можно было установить их владельца. Правила учета для беспилотников с максимальной взлетной массой от 0,25 килограмма до 30 килограммов вступают в силу с 27 сентября.
Купил беспилотник? Будь добр, поставь его на учет и сообщи Росавиации сведения о себе. Фото: Сергей Михеев/ РГ Купил беспилотник? Будь добр, поставь его на учет и сообщи Росавиации сведения о себе. Фото: Сергей Михеев/ РГ
Купил беспилотник? Будь добр, поставь его на учет и сообщи Росавиации сведения о себе. Фото: Сергей Михеев/ РГ

Речь идет как об аппаратах, способных выполнять профессиональные задачи, так и о детских игрушках и о самостоятельно сконструированных моделях. Более тяжелые должны проходить регистрацию, на них требуется оформлять права собственности.

Позаботиться о легализации своего коптера должен его владелец. Он представляет в Росавиацию заявление с приложением фотографии беспилотного воздушного судна. А в заявлении указывает свои контакты, информацию о беспилотнике, его изготовителе и сведения о владельце, то есть о себе. Заявление можно направить по почте, через портал госуслуг или портал учета беспилотных воздушных судов.

Фото: Сергей Куксин/РГ
К 2021 году на дороги планируется вывести тысячу беспилотников

Подать заявление нужно в течение 10 рабочих дней со дня приобретения или ввоза аппарата в Россию. Если же какой-то умелец собрал беспилотник сам, то должен поставить его на учет до начала использования. Присвоенный учетный номер нужно нанести на элементы конструкции летательного аппарата.

"Безусловно, процедура учета нужна. Все больше появляется беспилотников, которые покупают любители хороших фотографий, видеосъемки. Но очень много владельцев управляют беспилотниками неосмотрительно", - говорит руководитель Ассоциации эксплуатантов и разработчиков беспилотных авиационных систем Глеб Бабинцев. Главная задача учета - идентифицировать виновника ущерба, если таковой случится. "Например, беспилотник может упасть на автомобиль, врезаться в здание или даже причинить вред человеку", - поясняет он.

Правила учета распространяются и на игрушечные летательные аппараты весом от 0,25 кг

Если гражданин выведет в небо после 27 сентября не поставленный на учет беспилотник, ему грозит штраф в две тысячи рублей, а юрлицу грозит штраф в 50-80 тысяч рублей. Если же при этом будет нарушено воздушное пространство, скажем, дрон будет летать у аэродрома, физлицу могут выписать штраф в размере 20-50 тысяч рублей, а юрлицу в 200-300 тысяч рублей.

При этом вместе с ужесточением правил учета беспилотников упростится порядок их использования. "Скоро вступят в силу изменения в федеральные правила использования воздушного пространства. Можно будет летать без получения разрешения на высоте до 150 метров в пределах видимости, кроме зон ограничения", - говорит эксперт.

Происшествия Правосудие Охрана порядка Правительство Минтранс Росавиация
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