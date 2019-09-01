Более 20 человек пострадали во время концерта в Германии

В германском городе Эссен более 20 человек пострадали при обрушении сцены во время концерта рэп-исполнителей Casper и Marteria.

Два человека получили серьезные травмы, сообщает телерадиокомпания WDR. Концерт был остановлен. По предварительным данным, к обрушению конструкции привела непогода.

Напомним, 23 августа пять человек погибли, еще более 20 пострадали во время выступления популярного рэпера Soolking в Алжире. На одном из входов возникла давка, в ходе которой несколько человек получили тяжелые травмы.