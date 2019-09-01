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01.09.2019 22:20
Рубрика: Экономика

Кассовый прорыв

ЦБ ограничил комиссии банков за покупки по QR-коду
Текст: Игорь Зубков
Российская газета - Столичный выпуск № 194(7952)
Банк России утвердил максимальный уровень комиссий, которые банки смогут взимать с торгово-сервисных предприятий при оплате товаров и услуг через Систему быстрых платежей (СБП).

Для большинства товаров и услуг ЦБ решил ограничить комиссии уровнем в 0,4% от суммы покупки. Эту комиссию продавец заплатит своему банку, а тот, в свою очередь, уплатит 0,2% банку покупателя. В категорию с тарифом 0,4% ЦБ отнес потребительские товары и товары повседневного спроса, лекарства, медицинские и образовательные услуги, транспорт, связь, ЖКХ, а также благотворительные платежи, покупку страховок. Для прочих товаров и услуг, в том числе крупных покупок, комиссии ретейла ограничены 0,7%, ставка межбанковского вознаграждения установлена на уровне 0,5%. Комиссии по уплате штрафов, налогов, пени и других платежей в адрес государства обнулены.

Фото: iStock
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Тарифы вступают в силу 1 октября. Сейчас ряд участников рынка принимают платежи по QR-коду в тестовом режиме. Постепенно такие расчеты потеснят карточные платежи, по которым комиссии составляют в среднем от 0,5 до 2% - внедрение СБП кратно снизит издержки ретейла на расчеты. Это позволит торговым предприятиям предложить новые программы лояльности для клиентов, считает первый зампред ЦБ Ольга Скоробогатова.

Вокруг тарифов в СБП была борьба между банками и ретейлом, ЦБ попытался предложить компромисс. Ассоциация компаний розничной торговли (АКОРТ) считает, что ставки в СБП установлены на приемлемом для большинства игроков рынка уровне. "СБП рассматривается нами не просто как альтернативный - и более дешевый - вариант проведения платежей, по сравнению с традиционными безналичными платежами по банковским картам, но и как значимый шаг развития конкуренции в этой сфере, который может способствовать снижению ставок эквайринга", - отметил представитель АКОРТ.

Оплачивать покупки по QR-коду можно будет с октября

"Опубликованные тарифы соответствуют тем предложениям, которые банк формулировал для СПБ ранее, - говорит директор департамента эквайринга банка "Открытие" Александр Дынин. - Мы считаем их адекватными и привлекательными для торгово-сервисных предприятий". В пресс-службе ВТБ отметили, что данные тарифы в больше степени стимулируют к использованию СБП банки-получатели.

ЦБ также снизил нижнюю границу тарифов для участников СБП до 5 копеек (за переводы до 125 рублей) вместо ранее установленных 50 копеек. "Данный шаг был предпринят в связи с востребованностью у граждан переводов небольших сумм, а также в целях повышения заинтересованности банков в продвижении СБП", - отмечает Банк России. Тарифы начнут действовать с 2020 года.

Экономика Финансы Банки Госфонды и контрольные органы Центральный банк
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