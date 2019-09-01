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01.09.2019 17:07
Рубрика: Власть

Нотариус станет доступней

Текст: Владислав Куликов
Закон прописал, что чиновники в удаленных малонаселенных районах смогут выполнять только простые нотариальные действия, не требующие специальных знаний и высокой юридической квалификации. Список их полномочий в этой сфере сокращен, зато помощь нотариусов в дальних районах станет доступней.

Сельские чиновники смогут удостоверять, например, доверенности, верность копий документов и подлинность подписи и т.п. Эти услуги будут доступны только местным жителям, зарегистрированным на данных территориях. Значимые нотариальные действия, например, оформление завещаний, будут выполнять только нотариусы.

Важно, что главы органов местного самоуправления и городских, и муниципальных округов смогут выполнять даже простейшие нотариальные функции только в том случае, если в поселке нет нотариуса и при этом нотариальная палата региона не утвердила график выезда нотариуса для обслуживания этого населенного пункта.

Федеральная нотариальная палата еще в 2017 году приступила к реализации программы поддержки нотариата в труднодоступных и малонаселенных местностях. К настоящему моменту проблема доступности нотариуса в ряде субъектов Российской Федерации уже решена: закрыты многие пустовавшие ранее вакансии. Кроме того, нотариусы регулярно совершают выезды в отдаленные местности.

Фото: iStock
Проводить сделки с нотариусом можно будет удаленно

"Нотариус - самый доступный для населения юрист, действующий от имени государства. И эта программа разработана для того, чтобы он мог оказать гражданам помощь в каждом уголке страны", - отмечает вице-президент Федеральной нотариальной палаты Юрий Иутин.

Нотариат внедрил Единую информационную систему, в которой регистрируются все совершаемые действия и через которую ведется обмен сведениями государственными реестрами. Именно поэтому полномочия чиновников в этой сфере с 1 сентября ограничены законом, им оставлены только незначительные действия, не требующие высокой юридической квалификации. При этом сведения о нотариальных действиях должностных лиц местных администраций должны поступать в нотариальную палату региона, где их также внесут в реестры системы.

Все услуги, связанные с возможностями "электронного нотариата", будут оказываться только нотариусом. Например, при оформлении сделок с недвижимостью гражданам не придется самим ходить в Росреестр: нотариус бесплатно в электронном режиме зарегистрирует права на недвижимость. "Законодатель продолжает решать актуальные проблемы защиты прав и законных интересов граждан с помощью хорошо зарекомендовавшего себя института нотариального удостоверения. Именно нотариат доказал свою способность выступить инструментом наведения порядка, при этом предоставляя гражданам и предпринимателям новые, удобные и быстрые формы обслуживания в режиме "одного окна", - сказал президент Федеральной нотариальной палаты Константин Корсик.

Власть Право Гражданское право Реформа нотариата
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