Рядовая полицейская проверка машины на трассе в западной части штата Техас внезапно обернулась стрельбой и гибелью 5 человек. Еще 24 местных жителя, в том числе трое правоохранителей, получили ранения. Как сообщили в госпитале местного городка Одесса, семеро госпитализированы в критическом состоянии, еще двое - в тяжелом.

Инцидент выбивается из массы аналогичных происшествий тем, что обычно массовые расстрелы в США становятся заранее спланированными нападениями, в то время как произошедшее в Техасе выглядит случайным. Полицейский патруль остановил на местной трассе Мидленд - Одесса золотистую "Хонду", за рулем которой находился белый мужчина примерно 30-40 лет. По словам главы местной полиции Майка Джерке, внезапно водитель выставил в окно винтовку и открыл огонь, ранив патрульного, а затем скрылся. По пути он стрелял по случайным прохожим, бросил свой автомобиль и угнал почтовый фургон. Полицейские настигли преступника у кинотеатра Cinergy в Одессе, где завязалась перестрелка, в результате которой нападавшего обнаружили убитым. Изначально полицейские подозревали, что существовал и второй стрелок, поэтому близлежащие учреждения были оцеплены патрулями и закрыты для посетителей, включая местный госпиталь и университет. Местным жителям рекомендовали оставаться дома, а водителям - съехать с трасс. Но данные о втором стрелке не подтвердились. Мотивы нападавшего выясняются.

В Техасе 5 человек были убиты, 24 получили ранения

Это уже второй массовый расстрел в Техасе за последний месяц. 3 августа вооруженный человек убил 22 человека около гипермаркета Walmart в местном городке Эль-Пасо. Предположительно, преступление было совершено на почве расовой ненависти.

Техас известен почти полным отсутствием ограничений на продажу оружия и является олицетворением американской "культуры Кольта". В этом штате даже не нужна лицензия, чтобы открыто носить винтовку. Неудивительно, что местный губернатор Грег Эббот, являющийся открытым сторонником оружейного лобби, лишь выразил соболезнования жертвам трагедии. Напротив, с 1 сентября в Техасе вступили в силу несколько новых законов, смягчающих ограничения на оборот оружия. Например, один из документов запрещает собственникам жилья включать в договор аренды положения, которые ограничивали бы съемщика или его гостей в праве хранить огнестрел. Другой закон запрещает школам устанавливать правила касательно того, в каком виде можно оставлять оружие в машине на парковке учебного заведения.

Между тем

Прибывший во Францию в поисках убежища 33-летний уроженец Афганистана, напал с ножом на прохожих на автобусной остановке у выхода станции метро "Лоран Бонве" в коммуне Виллербан, пригороде Лиона. В результате был убит 19-летний молодой человек, еще восемь человек получили ранения, трое из пострадавших находятся в тяжелом состоянии. Как рассказали свидетели, "нападавший начал наносить удары ножом во всех направлениях". Затем его окружили полицейские и несколько мужчин из числа прохожих, требуя бросить нож. После задержания полицией нападавший отказался назвать свое имя. Документов при нем не нашли. Ранее он не попадал в поле зрения правоохранительных органов. Также полицейские не считают произошедшее спланированным терактом, поскольку преступник не выдвигал никаких требований.

Подготовил Константин Волков