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01.09.2019 18:59
Рубрика: Спорт

ЦСКА победил "Арсенал" в РПЛ благодаря голу дебютанта Гогуа

Текст: Максим Домчев
Футболисты московского ЦСКА одолели тульский "Арсенал" в выездном матче восьмого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) - 2:1. Победу московскому клубу принес точный удар ивуарийского защитника Седрика Гогуа, проводившего дебютную игру за армейцев.
Фото: Виталий Белоусов/ РИА Новости Фото: Виталий Белоусов/ РИА Новости
Фото: Виталий Белоусов/ РИА Новости

ЦСКА стал одним из героев последних дней на трансферном рынке. За 30 миллионов рублей у "Тамбова" был приобретен защитник Седрик Гогуа. За 200 тысяч евро был арендован бразильский полузащитник Лукас Сантос. Совсем скоро должно быть объявлено о приобретении Николая Комличенко, штампующего голы в чемпионате Чехии.

Фото: Татьяна Андреева/РГ
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Гогуа дебютировал уже в Туле. Он занял место в центре обороны вместе с Хердуром Магнуссоном и Игорем Дивеевым. Пока трудно говорить о сыгранности, поэтому то, что счет в матче открыл именно "Арсенал", особенно не удивило. В одном из моментов на 10-й минуте полузащитник "оружейников" Даниил Лесовой сумел использоваться свой шанс и поразил ворота Игоря Акинфеева.

Радость туляков не продлилась долго. Спустя семь минут Ильзат Ахметов наконец-то смог открыть счет голам за армейский клуб - его удар в угол оказался не берущимся.

Судьба матча решилась на 74-й минуте. После навеса в штрафную Гогуа сумел выиграть борьбу и нанес неотразимый для голкипера соперников Михаила Левашова удар головой.

ЦСКА победил и набрал 16 очков, а Гогуа начал оправдывать вложенные в него средства.

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