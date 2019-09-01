ЦСКА победил "Арсенал" в РПЛ благодаря голу дебютанта Гогуа

Футболисты московского ЦСКА одолели тульский "Арсенал" в выездном матче восьмого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) - 2:1. Победу московскому клубу принес точный удар ивуарийского защитника Седрика Гогуа, проводившего дебютную игру за армейцев.

ЦСКА стал одним из героев последних дней на трансферном рынке. За 30 миллионов рублей у "Тамбова" был приобретен защитник Седрик Гогуа. За 200 тысяч евро был арендован бразильский полузащитник Лукас Сантос. Совсем скоро должно быть объявлено о приобретении Николая Комличенко, штампующего голы в чемпионате Чехии.

Гогуа дебютировал уже в Туле. Он занял место в центре обороны вместе с Хердуром Магнуссоном и Игорем Дивеевым. Пока трудно говорить о сыгранности, поэтому то, что счет в матче открыл именно "Арсенал", особенно не удивило. В одном из моментов на 10-й минуте полузащитник "оружейников" Даниил Лесовой сумел использоваться свой шанс и поразил ворота Игоря Акинфеева.

Радость туляков не продлилась долго. Спустя семь минут Ильзат Ахметов наконец-то смог открыть счет голам за армейский клуб - его удар в угол оказался не берущимся.

Судьба матча решилась на 74-й минуте. После навеса в штрафную Гогуа сумел выиграть борьбу и нанес неотразимый для голкипера соперников Михаила Левашова удар головой.

ЦСКА победил и набрал 16 очков, а Гогуа начал оправдывать вложенные в него средства.