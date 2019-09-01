Снятие наличных с электронных кошельков и предоплаченных карт с 15 сентября возможно только при упрощенной идентификации гражданина.

Вступают в силу поправки в закон о национальной платежной системе (от 18 марта 2019 года № 33-ФЗ), принятые, чтобы усложнить использование анонимных средств платежа для отмывания денег и других противоправных целей.

Упрощенную идентификацию могут пройти только граждане РФ. Сделать это можно через портал госуслуг или на сайте сервиса, указав данные российского паспорта и дополнительного документа - например, ИНН или СНИЛС. Перечень документов закреплен законодательно.

Возможности анонимных кошельков уже давно невелики, отмечают в сервисе "Яндекс.Деньги". С электронного кошелька на электронный кошелек и раньше можно было переводить деньги только при упрощенной идентификации. Если учитывать еще и введенные законом от 2 августа 2019 года № 264-ФЗ ограничения, то теперь без такой идентификации запрещается снятие с кошельков наличных, а также пополнение кошельков наличными и с банковских счетов. "Маленькие лимиты - в частности, на снятие наличных в пределах 5000 рублей - делали анонимный кошелек удобным инструментом для небольших бытовых платежей, но непривлекательным для противоправных действий. Новые ограничения функций анонимных кошельков усложнят использование электронных денег", - считают в сервисе "Яндекс.Деньги".

5 тысяч рублей в день можно вывести наличными с анонимных кошельков и карт. Теперь это возможно только при упрощенной идентификации

Снятие наличных с предоплаченных карт сначала предполагалось вовсе запретить, но поправками ко второму чтению такая возможность сохранена при упрощенной идентификации. Лимит на снятие остался тот же - 5 тысяч рублей в день, но не более 40 тысяч за календарный месяц. Впрочем, обычно предоплаченные карты используются исключительно для оплаты товаров.