Дмитрий Медведев поздравил студентов российских вузов с Днем знаний

Глава правительства РФ Дмитрий Медведев поздравил студентов, аспирантов, профессорско-преподавательский состав крупных российских вузов с Днем знаний. Соответствующие телеграммы опубликованы 1 сентября на официальном сайте кабмина.

Среди адресатов Сибирский и Южный федеральные университеты, где премьер занимает должность председателя попечительского совета, а также Российская академия народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ (РАНХиГС).

"Сердечно поздравляю вас с Днем знаний и началом нового учебного года…Желаю вам удачи, осуществления всех намеченных планов и всего наилучшего", - говорится в тексте телеграммы, адресованной коллективу РАНХиГС.