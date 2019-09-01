Документальный фильм "Беслан. Жизнь за ангелов" сняли к годовщине трагедии

Новости

От "Матиза" до "Смарта": выбираем лучший ситикар от 200 000 рублей 18:14
Башкирский "Янган-Тау" первым в стране вошел в сеть геопарков ЮНЕСКО 18:05
Лучший друг Шварценеггера, актер-культурист Коломбо утонул в море 17:56
Фото: Рената Литвинова попозировала в купальнике на яхте в Канне 17:40
Сергей Светлаков вернется в "Уральские пельмени" 17:22
В Ростове торговый центр эвакуировали из-за чемодана 17:10
"Дориан" разбушевался: юг США готовится к мощному урагану 16:46
Швеция хочет ввести новый налог на борьбу с Россией 16:45
Ураган "Дориан" достиг высшей категории 16:16
США завершили переговоры с талибами 16:13
Папа римский застрял в лифте и опоздал к началу проповеди 16:03
"Джокеру" аплодировали в Венеции восемь минут 16:02
В Петербурге запустили два новых маршрута трамвая "Чижик" 15:42
Джеймс Кэмерон хочет сделать из нового "Терминатора" трилогию 15:37
Избитый брянским полицейским подросток умер 15:12
Украинские военные обстреляли миссию ОБСЕ и российского фотографа 15:04
Гран-при Бельгии начнется с минуты молчания в память о гонщике Юбере 15:01
Как выбрать автомобиль на вторичном рынке 14:37
Видео: британец провез на крыше автомобиля другой автомобиль 14:30
В Калмыкии ребенок умер от отравления ядохимикатами 14:25
В Карелии пьяный водитель фуры врезался в жилой дом и разрушил его 14:22
Дмитрий Медведев поздравил студентов российских вузов с Днем знаний 13:40
Российская футболистка ушла из жизни в возрасте 23 лет 13:19
"Китаец" за 1 млн. FAW Besturn X40 станет конкурентом Hyundai Creta? 13:12
Продолжительность жизни россиян пообещали увеличить до 80 лет 13:09
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Законы сентября коснутся пенсий, земли и ОСАГО
Законы сентября коснутся пенсий, земли и ОСАГО
Видео: Вероника Скворцова о зарплатах врачей, льготных лекарствах и "Волне здоровья"
Видео: Вероника Скворцова о зарплатах врачей, льготных лекарствах и "Волне здоровья"
Как День знаний будут отмечать в разных регионах
Как День знаний будут отмечать в разных регионах
01.09.2019 17:48
Рубрика: Культура
Проект: В регионах

Документальный фильм "Беслан. Жизнь за ангелов" сняли к годовщине трагедии

Текст: Сусанна Альперина
Документальный канал RTД подготовил фильм "Беслан. Жизнь за ангелов", который рассказывает о судьбах тех, кто пережил трагедию в Беслане 15 лет назад. Премьера фильма состоится 1 сентября в 20.30 по московскому времени.

Вместе с участниками событий съемочная группа RTД вернулась в школу №1 Беслана, чтобы вспомнить дни трагедии. Авторы фильма расскажут о том, как сложились судьбы бывших заложников, и поговорят с офицером спецназа, который участвовал в их спасении.

Фото: Владимир Аносов
В Беслане проходит вахта памяти по жертвам теракта в школе № 1

"В заложниках была я, моя мама, мой старший брат Борис, старшая сестра Вера и двоюродная сестра Аня. Остались в живых я, мама и сестра Аня. Иногда ты задаешь себе вопрос, почему вот брат и сестра? Мы сидели рядом. И их нет, а ты есть. Даже не почему, а для чего я осталась жива? Это же не просто так. Наверное, я в какой-то степени должник. Я в долгу у этого мира. Я должна оправдать свою жизнь чем-то хорошим", - говорит Ирина Гуриева, ученица школы №1 Беслана, которой в 2004 году было семь лет.

"Мы должны были дать первый звонок, и я помню, мне еще дали колокольчик. Я помню, мальчик уже поднял меня, дали в руки этот колокольчик, и… прозвенеть я не успела", - вспоминает Дзерасса Кудзаева, которая 15 лет назад пошла в первый класс и была на школьной линейке со всей семьей.

В 2011 году фильм RTД о трагедии в Беслане "Город маленьких ангелов" получил серебряную статуэтку премии в области теле- и веб-дизайна OMNI Intermedia Awards.

Справка "РГ"

Документальные фильмы RTД неоднократно становились призерами российских и международных премий. В 2019 году серебро международного фестиваля US International Film & Video Festival получил документальный фильм RT "Нас учили террористы" о детях в Сирии, которых принуждали пройти обучение в лагерях боевиков. Обладателем высшей награды престижного конкурса New York Festivals в 2018 году стал фильм RT "Дети Сирии. Воспитанные войной", а документальным лентам "Касты. Любовь до гроба" и "Морской дозор" достались серебро и бронза соответственно. В 2017 году золото фестиваля завоевал фильм "H2нОль" об острой нехватке питьевой воды в Индии. В 2015 году серебро New York Festivals выиграла лента "Белая Африка", а в 2014-м золотую награду взял фильм "Кровная месть". В этом же году документальный фильм "Дети тундры" первенствовал на российской премии "Страна".

Культура Кино и ТВ Документальное кино Филиалы РГ Кубань. Северный Кавказ СКФО Северная Осетия Годовщина теракта в Беслане Кино и ТВ с Сусанной Альпериной
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Захарова отреагировала на отказ Польши пригласить РФ на годовщину войны
"Дориан" разбушевался: юг США готовится к мощному урагану
"Роскосмос" начал производство самых мощных в мире ракетных двигателей
Председательство в Совете безопасности ООН перешло к России
Количество массовых расстрелов в США превысило уровень прежних лет