Документальный фильм "Беслан. Жизнь за ангелов" сняли к годовщине трагедии

Документальный канал RTД подготовил фильм "Беслан. Жизнь за ангелов", который рассказывает о судьбах тех, кто пережил трагедию в Беслане 15 лет назад. Премьера фильма состоится 1 сентября в 20.30 по московскому времени.

Вместе с участниками событий съемочная группа RTД вернулась в школу №1 Беслана, чтобы вспомнить дни трагедии. Авторы фильма расскажут о том, как сложились судьбы бывших заложников, и поговорят с офицером спецназа, который участвовал в их спасении.

"В заложниках была я, моя мама, мой старший брат Борис, старшая сестра Вера и двоюродная сестра Аня. Остались в живых я, мама и сестра Аня. Иногда ты задаешь себе вопрос, почему вот брат и сестра? Мы сидели рядом. И их нет, а ты есть. Даже не почему, а для чего я осталась жива? Это же не просто так. Наверное, я в какой-то степени должник. Я в долгу у этого мира. Я должна оправдать свою жизнь чем-то хорошим", - говорит Ирина Гуриева, ученица школы №1 Беслана, которой в 2004 году было семь лет.

"Мы должны были дать первый звонок, и я помню, мне еще дали колокольчик. Я помню, мальчик уже поднял меня, дали в руки этот колокольчик, и… прозвенеть я не успела", - вспоминает Дзерасса Кудзаева, которая 15 лет назад пошла в первый класс и была на школьной линейке со всей семьей.

В 2011 году фильм RTД о трагедии в Беслане "Город маленьких ангелов" получил серебряную статуэтку премии в области теле- и веб-дизайна OMNI Intermedia Awards.

Справка "РГ"

Документальные фильмы RTД неоднократно становились призерами российских и международных премий. В 2019 году серебро международного фестиваля US International Film & Video Festival получил документальный фильм RT "Нас учили террористы" о детях в Сирии, которых принуждали пройти обучение в лагерях боевиков. Обладателем высшей награды престижного конкурса New York Festivals в 2018 году стал фильм RT "Дети Сирии. Воспитанные войной", а документальным лентам "Касты. Любовь до гроба" и "Морской дозор" достались серебро и бронза соответственно. В 2017 году золото фестиваля завоевал фильм "H2нОль" об острой нехватке питьевой воды в Индии. В 2015 году серебро New York Festivals выиграла лента "Белая Африка", а в 2014-м золотую награду взял фильм "Кровная месть". В этом же году документальный фильм "Дети тундры" первенствовал на российской премии "Страна".