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01.09.2019 08:51
Рубрика: Экономика

Эксперты рассказали, как устроиться на работу с зарплатой в 250 тысяч

Текст: Ольга Игнатова
Одни из самых высоких зарплат на российском рынке труда предлагает сфера информационных технологий, рассказали "Российской газете" в сервисе по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Так, в Москве разработчикам на языке программирования C# предлагают зарплаты до 250 тысяч рублей в месяц. В Санкт-Петербурге программисту Java предлагают доход до 220 тысяч рублей. В Екатеринбурге есть вакансии для программистов в банковском секторе с зарплатой 120 000 - 150 000 рублей. В Нижнем Новгороде ведущему программисту 1С предлагают 90 000 - 110 000 рублей.

Фото: Кирилл Шипицин/РИА Новости
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Подобный уровень дохода предлагают разработчикам с опытом работы более 3 лет, ранее задействованным в крупных проектах. Средний уровень зарплат программистов выше всего в компаниях, специализирующихся на разработке программного обеспечения и финансовом секторе.

Соискателям топ-позиций приходится тяжелее всех: конкуренция высокая, на собеседования приглашают немногих. Работодатели внимательно читают резюме, поэтому, как напоминают в SuperJob, оно должно быть оформлено на высшем уровне.

Также работодатели запрашивают рекомендации, знакомятся с профилями кандидатов в соцсетях, изучают их профессиональные достижения по открытым источникам (например, публикациям о кандидате в СМИ). Соответственно, людям, которые хотят получить хорошее место с высокой зарплатой, нужно заботиться о том, как они будут выглядеть со стороны. Не обязательно заполнять профили в соцсетях цитатами Цицерона, но от фото в плавках лучше воздержаться.

"Секрет успешного трудоустройства на топ-позиции - в привлечении всех каналов поиска работы: профессиональные связи, профильные группы в соцсетях. В любом случае следует быть готовыми к длительному поиску работы. Рынок труда в России становится все более открытым: государственные и частные компании размещают вакансии не только для рядовых сотрудников, но и для топ-специалистов на порталах поиска работы",- отмечают в SuperJob.

Экономика Работа
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