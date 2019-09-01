Гран-при Бельгии начнется с минуты молчания в память о гонщике Юбере

Гонка 13-го этапа Гран-при "Формулы-1" в Бельгии начнется с минуты молчания в память о погибшем французском пилоте команды BWT Arden французе Антуане Юбере, выступавшем в классе "Формула-2". Об этом информирует портал Motosport.

Юбер скончался вчера в результате страшной аварии во время гонки девятого этапа серии "Формулы-2" в Бельгии. Француз потерял управление над болидом на выходе из поворота и врезался в отбойник. Следовавший за ним пилот Sauber Junior Team Хуан Мануэль Корреа не смог среагировать и на полной скорости въехал в Юбера. От полученных травм Антуан скончался в больнице. Что касается Корреа, то он находится в госпитале в стабильном состоянии.

Сообщается также, что сегодня болельщики проведут церемонию оваций на 19-м круге гонки, поскольку Юбер выступал под 19-м номером.