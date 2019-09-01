Индийские летчики испытали МиГ-35

На авиасалоне МАКС-2019 летчики-испытатели ВВС Индии совершили полеты на новейшем российском истребителе МиГ-35.

Возможно, Москва предложит Дели приобрести МиГ-35 во время визита премьер-министра Индии Нарендры Мори на Восточный экономический форум, сообщил телеканал NDTV. ВЭФ пройдет во Владивостоке 4-6 сентября.

МиГ-35 примет участие в объявленном Индией тендере на закупку более 110 новых истребителей. Его соперниками станут американские F-16, F/A-18, французский Rafale, шведский Gripen и европейский Typhoon. Ранее стало известно, что МиГ-35 предложен Дели на особых условиях: со скидкой и возможностью локализации производства.

На МАКС-2019 индийской делегации показали и экспортный вариант самолета пятого поколения Су-57. А Рособоронэкспорт получил несколько заявок на приобретение МиГ-35.