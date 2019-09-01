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Рубрика: В мире

Шагнули направо

"Альтернатива для Германии" стала второй силой в Саксонии и Бранденбурге
Текст: Екатерина Забродина
Российская газета - Столичный выпуск № 194(7952)
В воскресенье сразу в двух восточногерманских землях, Саксонии и Бранденбурге, прошли выборы в местные парламенты - ландтаги, к которым без преувеличения было приковано внимание всей страны. Согласно предварительным данным экзитполов, которые 1 сентября обновлялись в течение всего вечера после закрытия избирательных участков, правая "Альтернатива для Германии" в обоих промышленных регионах становится второй политической силой. Причем в Саксонии, где ее кандидатов накануне пытались массово снять с выборов, партия почти утроила результат, а в Бранденбурге - почти удвоила.

При таком раскладе все немецкие СМИ, комментируя по горячим следам предварительные итоги, называют эту партию "самым большим победителем на этих выборах". Собственно, ее результаты до последнего и составляли главную интригу. Несмотря на то, что в обеих землях правящим "премьерским" партиям удалось сохранить за собой первые места, и христианские демократы в Саксонии, и социал-демократы в Бранденбурге заметно потеряли в процентах по сравнению с 2014 годом.

Фото: iStock
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По данным медиаконцерна ARD, ХДС во главе с саксонским премьером Михаэлем Кречмером получает 32,3 процента голосов (пять лет назад их результат составил почти сорок). Партнер христианских демократов по земельному правительству Социал-демократическая партия Германии пришла только пятой, едва дотягивая до 8 процентов. Она пропустила вперед "зеленых", "левых" и "Альтернативу", которая пришла с большим отрывом от конкурентов, показав в Саксонии свой лучший результат на земельных выборах. Если в 2014 году эта партия впервые прошла в Саксонский ландтаг, завоевав тогда сенсационные 9,7 процента, то теперь прогнозы дают ей 27,8 процента (экзитполы телеканала ZDF даже чуть больше - 28,1). В Бранденбурге у "Альтернативы" - около 24 процентов (пять лет назад ее поддержали чуть более 12 процентов жителей). Всего на этих выборах проголосовали более 5 миллионов человек.

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