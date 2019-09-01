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Аварию оформят по смартфону
Правда, воспользоваться этой возможностью водители пока не смогут. Несмотря на то что соответствующий пункт закона начнет действовать, у страховщиков нет инструмента для реализации этой идеи. Напомним, что разработкой соответствующего приложения для электронных устройств занимались Центробанк и Россвязь.
ЦБ начал разрабатывать приложение, а "довести до ума" его должен Российский союз автостраховщиков (РСА). Однако для того, чтобы все заработало, необходимы, в частности, нормативные документы, которые будут регламентировать электронный документооборот между автомобилистами, порталом госуслуг и страховщиками. А они пока не готовы. Так как их подготовка требует довольно продолжительного времени, то еще весной было принято решение, что вся система заработает к 1 ноября 2019 года. И то только в экспериментальном режиме в отдельно взятых регионах.
Оформить аварию за 15 минут по Европротоколу можно будет прямо на месте. Речь идет о Москве, Московской области, Санкт-Петербурге и Ленинградской области.
Cуперсервис, когда он заработает, позволит гражданам самостоятельно, без участия сотрудников ГИБДД, оформлять через портал госуслуг и мобильные приложения извещения о ДТП в электронном виде, а также получать результаты рассмотрения дистанционно.
Все данные (водительское удостоверение, свидетельство о регистрации транспортного средства, страховой полис) для извещения поступят из личного кабинета водителя, ему останется только проверить их правильность и загрузить фото с места происшествия.
По предварительной версии сервис будет называться "Помощник ОСАГО", хотя его, возможно, переименуют. Если случится ДТП, которое можно оформить по Европротоколу, то пострадавший сразу на месте сможет оформить извещение прямо со своего смартфона. Но для этого он должен быть зарегистрирован на портале госуслуг. Это своеобразный способ подтверждения личности. При реализации такой услуги водителю не придется оформлять это извещение на бумаге.
Напомним, что оформить аварию без вызова ГИБДД, то есть по Европротоколу, можно только при определенных условиях: в аварии участвовали два автомобиля, водители которых застрахованы по ОСАГО, нет пострадавших и не причинен ущерб третьим лицам. В этой ситуации пострадавший может рассчитывать на выплату до 100 тысяч рублей при оформлении бумажного извещения. Если есть согласие между участниками, то лимит возмещения вырастет до максимально установленного законом ОСАГО лимита - 400 тысяч рублей.
Сейчас, работающее приложение под названием "ДТП, Европротокол" позволяет оформить страховой случайф и передать информацию об аварии в базу данных РСА. Это позволяет водителям, у которых есть разногласия в обстоятельствах ДТП рассчитывать на максимальную выплату. Однако, даже при использовании этого приложения потребуется заполнять руками извещение о ДТП.
Действуюшее приложение - всего лишь помощник при оформлении аварии.
Новое приложение даст возможность водителям быстро оформить аварию без вызова ГИБДД и даже не напрягаться борьбой с авторучкой. Одна беда: приложение заработает не раньше ноября.
Как сообщили в пресс-службе РСА, союз своевременно исполнил все нормы закона об ОСАГО в той части, которая от него зависит. Однако для удачного запуска проекта, даже в качестве эксперимента, требуется не только внесение изменения в закон об ОСАГО, но также отдельное постановление правительства. Должны быть установлены законодательные правила применения и использования электронного извещения.
В тоже время стоит иметь в виду, что юридические вопросы оформления аварии в электронном виде не проработаны. Если водитель без вызова ГИБДД оформит происшествие в электронном виде, страховщик откажет ему в выплате, то с каким документом пострадавший пойдет в суд? Со смартфоном?
Родился второй - солдат домой
Всего в федеральном законе перечислено шесть оснований, по которым солдата срочной службы могут досрочно уволить.
Например, если у солдата возникла необходимость ухаживать за близким родственником: отцом, матерью, супругом, родными братом и сестрой. И больше содержать их некому.
Еще одна печальная ситуация: отец или брат молодого человека проходили службу по призыву или были призваны на сборы и погибли.
Если это случилось до того, как у юноши наступил призывной возраст, его вообще не возьмут на службу.
Если беда произошла, когда он уже стоял в строю, его досрочно уволят из армии. Хотя такого никому не пожелаешь, любой выберет дослужить, лишь бы твои родные люди были живы и здоровы.
Лучше возвращаться домой по хорошему поводу.
Многодетные отцы имеют отсрочку от армии. Но бывает так, что многодетным молодой человек становится во время службы.
По закону, если у парня уже есть ребенок, а жена носит второго и срок беременности не менее 26 недель, его не призовут. Если до рождения второго еще очень далеко, молодого отца все-таки отправят отдавать воинский долг. Но сразу после появления малыша на свет командирам придется распрощаться с новоиспеченным многодетным отцом.
Еще один счастливый вариант: детей не было, но молодой человек ушел в армию от беременной жены. В обычных обстоятельствах ей придется ждать год. Но если родится двойня, муж придет раньше.
При этом нововведения не ограничиваются правилами досрочного увольнения. Есть и прямо противоположная норма: призывники, имеющие отсрочку по каким-нибудь причинам, получили право отказаться от нее.
Предложение отказаться от отсрочки и добровольно встать в строй может показаться интересным тем призывникам, кто думает о будущем и мечтает о хорошей карьере.
Да: если человек не попал в армию на вполне законных основаниях, ему никто не скажет плохого слова. Но в некоторых структурах служба в Вооруженных силах зачастую обязательное условие приема на работу, так что граждан, не прошедших военную службу, вообще не берут в штат. И не важно, что человек не уклонист. Поэтому многие становятся своего рода уклонистами наоборот: уклоняются от отсрочек.
Теперь граждане, имеющие право на отсрочку или даже полное освобождение от службы, вправе подать в призывные комиссии официальные заявления с просьбой забрать их в армию.
Армия открывает и интересные возможности: можно попасть в научные роты, можно потом поступить в военные вузы или получить льготы при поступлении в гражданские вузы, и т.п.
Начинается маркировка кресел-колясок
Эксперимент определит, насколько эффективны и достаточны меры для противодействия незаконному ввозу в Россию, производству и обороту этих медизделий. Участники должны будут маркировать товары двухмерным цифровым кодом DataMatrix и передавать в систему "Честный знак" основные сведения о производстве и импорте.
Покупатель через приложение "Честный знак" онлайн может самостоятельно контролировать качество и легальность приобретаемой продукции и сообщать о выявленных недостатках и нарушениях. Это позволит бороться со всеми видами нелегальной продукции - контрафактом, фальсификатом, контрабандой, отметил заместитель генерального директора ЦРПТ (уполномоченного оператора) Реваз Юсупов.
Кроме того, до 30 сентября все участники оборота обувных товаров должны зарегистрироваться в системе. Средства идентификации на потребительскую упаковку или на обувные товары или товарный ярлык обувных товаров бизнес вправе наносить с 1 октября 2019 года, а уже с 1 марта 2020 года такая маркировка становится обязательной.
Эксперты ЦРПТ обещают, каждое оптовое звено получит возможность в своем личном кабинете в системе "Честный знак" восстановить код маркировки в случае его повреждения или утраты. Например, этикетка может оторваться, потеряться, затереться либо потребитель срежет ее после покупки, а после решит вернуть товар в магазин. Каждый розничный магазин в случае возврата имеет право перемаркировать товар. Информация о коде каждой единицы продукции уникальна и хранится в системе.
За несоблюдение правил маркировки правонарушителей накажут рублем. Гражданам грозит штраф до 4000 рублей с конфискацией предметов, должностным лицам - до 10 тысяч, а юрлицам - до 300 тысяч рублей.
Опасным отходам нашли ответственного
Рыночное регулирование в сфере обращения с опасными отходами действовало несколько десятилетий и привело к дефициту мощностей по переработке отходов I и II классов опасности. По статистике, сейчас только 1,5% опасных отходов обезвреживается и утилизируется операторами, имеющими необходимые лицензии.
"В России ежегодно образуется около 400 тысяч тонн чрезвычайно опасных и высокоопасных классов. Объекты по обработке, утилизации, обезвреживанию и размещению таких отходов, отвечающие принципам наилучших доступных технологий, отсутствуют, учет не ведется. Бессистемное хранение и бесконтрольное захоронение таких отходов без обработки крайне опасно. Ситуацию изменим и будем полностью контролировать, а также управлять такими отходами. Появятся современные центры обезвреживания и переработки, сформируется единая государственная система обращения с опасными отходами", - ранее комментировал глава минприроды Дмитрий Кобылкин.
С 25 сентября полномочия по созданию ГИС учета и контроля за обращением с отходами I и II классов опасности закреплены за Росатомом (ранее он уже провел инвентаризация всех имеющихся в стране радиоактивных отходов). Госкорпорация также займется подготовкой предложений по определению федерального оператора, а параллельно будет решать задачу по обезвреживанию опасных отходов. В частности, готовить необходимую инфраструктуру для обезвреживания опасных отходов, отвечающих принципам НДТ, с учетом международного опыта.
Пока что в этой сфере очень много злоупотреблений, процветает криминальный бизнес, который принимает у предприятий опасные отходы, а потом либо закапывает их, либо увозит на свалки твердых бытовых отходов (ТБО), отмечает генеральный директор ЭПЦ "Беллона" Александр Никитин.
Ограничено снятие денег с анонимных кошельков и платежных карт
Вступают в силу поправки в закон о национальной платежной системе (от 18 марта 2019 года № 33-ФЗ), принятые, чтобы усложнить использование анонимных средств платежа для отмывания денег и других противоправных целей.
Упрощенную идентификацию могут пройти только граждане РФ. Сделать это можно через портал госуслуг или на сайте сервиса, указав данные российского паспорта и дополнительного документа - например, ИНН или СНИЛС. Перечень документов закреплен законодательно.
Возможности анонимных кошельков уже давно невелики, отмечают в сервисе "Яндекс.Деньги". С электронного кошелька на электронный кошелек и раньше можно было переводить деньги только при упрощенной идентификации. Если учитывать еще и введенные законом от 2 августа 2019 года № 264-ФЗ ограничения, то теперь без такой идентификации запрещается снятие с кошельков наличных, а также пополнение кошельков наличными и с банковских счетов. "Маленькие лимиты - в частности, на снятие наличных в пределах 5000 рублей - делали анонимный кошелек удобным инструментом для небольших бытовых платежей, но непривлекательным для противоправных действий. Новые ограничения функций анонимных кошельков усложнят использование электронных денег", - считают в сервисе "Яндекс.Деньги".
Снятие наличных с предоплаченных карт сначала предполагалось вовсе запретить, но поправками ко второму чтению такая возможность сохранена при упрощенной идентификации. Лимит на снятие остался тот же - 5 тысяч рублей в день, но не более 40 тысяч за календарный месяц. Впрочем, обычно предоплаченные карты используются исключительно для оплаты товаров.
Самовольно занятую землю можно будет частично оформить в собственность
Такое право у россиян появится с 16 сентября, когда вступят в силу поправки в законы о кадастровой деятельности и о госрегистрации недвижимости. Зачастую дачники или жители поселка пользуются не только той землей, которую когда-то купили или получили в пользование, но и соседским "ничейным участком". Как уточнил "РГ" директор Федеральной кадастровой палаты Росреестра Парвиз Тухтасунов, поправки позволяют узаконить именно используемые на протяжении многих лет сотки, но при соблюдении определенных условий.
Обязательно нужно использовать "прихваченные" сотки более 15 лет, не иметь споров с соседями, а также претензий со стороны органов власти. Если муниципалитет заказывает проведение комплексных кадастровых работ и кадастровые инженеры выявляют самовольно занятые участки, то они эти сведения отражают в своих отчетах. Решение же о корректировке границ принимает Росреестр.
При этом все самовольно занятые сотки оформить в собственность не удастся. По закону площадь "прирезаемой" территории должна быть не больше предельного минимального размера земельного участка, установленного администрацией региона. Или, если предел не установлен, не более 10 процентов от площади основного - законно приобретенного участка.
Появляется также возможность проведения комплексных кадастровых работ без утвержденного проекта межевания территории, если в соответствии с Градостроительным кодексом разработка и утверждение такого проекта не требуется. Таким образом, исключая необходимость трат из бюджета на подготовку проекта межевания, поправки в законодательство облегчают проведение комплексных кадастровых работ. Они проводятся по заказу органов государственной власти (в Москве, Санкт-Петербурге, Севастополе) или местного самоуправления (в других регионах страны, муниципальных районах, городских округах) за счет бюджета.
Также определяются особенности проведения комплексных кадастровых работ для земельных участков, занятых объектами (территориями) общего пользования, расположенных в границах садоводческих, огороднических и лесных участков. Интересно, что теперь кадастрового инженера можно будет оформить в штат, но только если компании необходимо провести кадастровые работы для собственных нужд.
Миллиону сельчан прибавили пенсию
1 сентября истекает срок, в течение которого Пенсионный фонд России (ПФР) должен сделать перерасчет размера фиксированной выплаты к страховой пенсии по старости и к страховой пенсии по инвалидности людям, долгое время - не менее 30 лет - проработавшим в АПК, проживающим в сельской местности и не имеющим оплачиваемой работы. Они получили 25-процентную надбавку к фиксированной выплате.
Как уточнили " РГ" в ПФР, всего перерасчет был сделан 937 тысячам человек. Его провели на основании пенсионных дел, заявление на перерасчет пенсии писать было не надо. В среднем пенсии выросли на 1,3 тысячи рублей, а у получателей пенсии по инвалидности, имеющих третью группу, - на 667 рублей в месяц.
В фонде напомнили, что при подсчете стажа, дающего сельским пенсионерам право на повышенную фиксированную выплату, учитывается работа в колхозах, совхозах и других сельхозпредприятиях и организациях при условии занятости в животноводстве, растениеводстве и рыбоводстве. Например, в качестве агрономов, трактористов, ветеринаров, пчеловодов. Всего право на прибавку дают более 500 сельскохозяйственных профессий.
Работа, которая выполнялась до 1992 года в российских колхозах, машинно-тракторных станциях, межколхозных предприятиях, совхозах, крестьянских хозяйствах, сельскохозяйственных артелях, включается в сельский стаж вне зависимости от наименования профессии, специальности или занимаемой должности.
Как ранее отмечал министр труда и соцзащиты России Максим Топилин, если человек в итоге с чем-то не согласен, например, с расчетом его сельхозстажа или размером выплаты, он сможет обратиться за разъяснениями в ПФР. Дополнительные документы для перерасчета можно предоставить в любое время, его произведут со следующего месяца с момента подачи заявления.
Средства на прибавку пенсии сельчанам предусмотрены в бюджете ПФР - 16,3 миллиарда рублей на 2019 год. Ежегодно эта сумма индексируется: в 2020 году она составит 17,48 миллиарда рублей, в 2021-м - 18,6 миллиарда.
*Это расширенная версия текста, опубликованного в номере "РГ"
Легкие коптеры и дроны поставят на учет
Речь идет как об аппаратах, способных выполнять профессиональные задачи, так и о детских игрушках и о самостоятельно сконструированных моделях. Более тяжелые должны проходить регистрацию, на них требуется оформлять права собственности.
Позаботиться о легализации своего коптера должен его владелец. Он представляет в Росавиацию заявление с приложением фотографии беспилотного воздушного судна. А в заявлении указывает свои контакты, информацию о беспилотнике, его изготовителе и сведения о владельце, то есть о себе. Заявление можно направить по почте, через портал госуслуг или портал учета беспилотных воздушных судов.
Подать заявление нужно в течение 10 рабочих дней со дня приобретения или ввоза аппарата в Россию. Если же какой-то умелец собрал беспилотник сам, то должен поставить его на учет до начала использования. Присвоенный учетный номер нужно нанести на элементы конструкции летательного аппарата.
"Безусловно, процедура учета нужна. Все больше появляется беспилотников, которые покупают любители хороших фотографий, видеосъемки. Но очень много владельцев управляют беспилотниками неосмотрительно", - говорит руководитель Ассоциации эксплуатантов и разработчиков беспилотных авиационных систем Глеб Бабинцев. Главная задача учета - идентифицировать виновника ущерба, если таковой случится. "Например, беспилотник может упасть на автомобиль, врезаться в здание или даже причинить вред человеку", - поясняет он.
Если гражданин выведет в небо после 27 сентября не поставленный на учет беспилотник, ему грозит штраф в две тысячи рублей, а юрлицу грозит штраф в 50-80 тысяч рублей. Если же при этом будет нарушено воздушное пространство, скажем, дрон будет летать у аэродрома, физлицу могут выписать штраф в размере 20-50 тысяч рублей, а юрлицу в 200-300 тысяч рублей.
При этом вместе с ужесточением правил учета беспилотников упростится порядок их использования. "Скоро вступят в силу изменения в федеральные правила использования воздушного пространства. Можно будет летать без получения разрешения на высоте до 150 метров в пределах видимости, кроме зон ограничения", - говорит эксперт.
Введено новое наказание для судей
С 1 сентября вступили в силу соответствующие поправки в закон о статусе судей. Теперь официально действуют четыре вида дисциплинарных наказаний для судей: замечание, предупреждение, понижение в квалификационном классе, досрочное прекращение полномочий судьи.
За обычные преступления судьи несут ответственность по УК, как и все граждане. При этом для исключения возможности давления на правосудие законодатель предусмотрел особую процедуру привлечения судей к уголовной и административной ответственности. Если же судья проявляет недобросовестность на работе, его можно наказать в дисциплинарном порядке.
Наказывают судей в таком случае квалификационные комиссии. В 2018 году к дисциплинарной ответственности привлечены 172 судьи, из них 47 судьям объявлены замечания, 101 судье вынесены предупреждения, а полномочия 23 судей прекращены.
"По законодательной инициативе президента Российской Федерации вводится новая мера дисциплинарной ответственности судей - понижение в квалификационном классе, которое будет эффективным средством воздействия, поскольку непосредственно влияет на размер ежемесячного денежного вознаграждения судьи, - рассказал в свое время председатель Верховного суда России Вячеслав Лебедев. - Учитывая, что судья не может быть привлечен к ответственности за мнение, высказанное при отправлении правосудия, законодательно закреплены критерии разграничения судебной ошибки и дисциплинарного проступка судьи, включающие систематический или грубый характер допущенных нарушений, а также наличие жалобы пострадавшего от таких нарушений".
По закону досрочное прекращение полномочий может налагаться на судью в исключительных случаях. В свою очередь, понижение в классе может налагаться на судью за существенное нарушение положений закона о статусе судей или кодекса судейской этики, если судья ранее подвергался дисциплинарному взысканию.
Судебные процессы пройдут под аудиозапись
"Введение обязательного аудиопротоколирования судебных заседаний позволит повысить объективность судебного разбирательства, так как гарантирует наиболее полную и достоверную фиксацию всего, что произошло в зале суда, - сказал "РГ" председатель правления Ассоциации юристов России Владимир Груздев. - Вышестоящим инстанциям будет легче разобраться: теперь у них будут достоверные материалы, подтверждающие, были ли допущены какие-то процессуальные нарушения в зале суда, звучали ли некорректные высказывания, не были ли проигнорированы судом важные документы и аргументы и т.п. Классическое протоколирование - стенография - не всегда объективно отражает реальную картину происходившего, поскольку здесь большую роль играет человеческий фактор. Необязательно, что протоколы искажаются сознательно, нередко секретарь судебного заседания просто не успевает все зафиксировать".
Записываться будут открытые судебные заседания. Во время рассмотрения закрытых дел микрофоны отключат. Аудиопротокол записывается на электронный диск и прикладывается к делу. Перезаписать его невозможно.
Что касается автоматизированного формирования состава суда при рассмотрении арбитражных, гражданских, административных и уголовных дел, то, по словам Владимира Груздева, это повышает гарантии независимости судей, так как исключает возможный произвол при распределении дел между судьями.
Нотариус станет доступней
Сельские чиновники смогут удостоверять, например, доверенности, верность копий документов и подлинность подписи и т.п. Эти услуги будут доступны только местным жителям, зарегистрированным на данных территориях. Значимые нотариальные действия, например, оформление завещаний, будут выполнять только нотариусы.
Важно, что главы органов местного самоуправления и городских, и муниципальных округов смогут выполнять даже простейшие нотариальные функции только в том случае, если в поселке нет нотариуса и при этом нотариальная палата региона не утвердила график выезда нотариуса для обслуживания этого населенного пункта.
Федеральная нотариальная палата еще в 2017 году приступила к реализации программы поддержки нотариата в труднодоступных и малонаселенных местностях. К настоящему моменту проблема доступности нотариуса в ряде субъектов Российской Федерации уже решена: закрыты многие пустовавшие ранее вакансии. Кроме того, нотариусы регулярно совершают выезды в отдаленные местности.
"Нотариус - самый доступный для населения юрист, действующий от имени государства. И эта программа разработана для того, чтобы он мог оказать гражданам помощь в каждом уголке страны", - отмечает вице-президент Федеральной нотариальной палаты Юрий Иутин.
Нотариат внедрил Единую информационную систему, в которой регистрируются все совершаемые действия и через которую ведется обмен сведениями государственными реестрами. Именно поэтому полномочия чиновников в этой сфере с 1 сентября ограничены законом, им оставлены только незначительные действия, не требующие высокой юридической квалификации. При этом сведения о нотариальных действиях должностных лиц местных администраций должны поступать в нотариальную палату региона, где их также внесут в реестры системы.
Все услуги, связанные с возможностями "электронного нотариата", будут оказываться только нотариусом. Например, при оформлении сделок с недвижимостью гражданам не придется самим ходить в Росреестр: нотариус бесплатно в электронном режиме зарегистрирует права на недвижимость. "Законодатель продолжает решать актуальные проблемы защиты прав и законных интересов граждан с помощью хорошо зарекомендовавшего себя института нотариального удостоверения. Именно нотариат доказал свою способность выступить инструментом наведения порядка, при этом предоставляя гражданам и предпринимателям новые, удобные и быстрые формы обслуживания в режиме "одного окна", - сказал президент Федеральной нотариальной палаты Константин Корсик.
*Это расширенная версия текста, опубликованного в номере "РГ"