С 1 сентября извещение об аварии, которое требуется для получения выплаты по ОСАГО, может быть составлено в электронном виде. Во всяком случае, именно в этот день вступит в силу такое положение закона об ОСАГО.

Чтобы оформить ДТП по европротоколу, пострадавший должен быть зарегистрирован на портале госуслуг. Это своеобразный способ подтверждения личности. Только тогда возможно оформление аварии при помощи приложения в личном смартфоне. Правда, надо учесть, что приложение заработает не раньше ноября. Плюс непонятно, как подавать на страховую компанию в суд, если та откажет в выплатах. На основании каких документов подавать иск? Фото: photoxpress

Правда, воспользоваться этой возможностью водители пока не смогут. Несмотря на то что соответствующий пункт закона начнет действовать, у страховщиков нет инструмента для реализации этой идеи. Напомним, что разработкой соответствующего приложения для электронных устройств занимались Центробанк и Россвязь.

Оформить аварию за 15 минут по Европротоколу можно будет прямо на месте

ЦБ начал разрабатывать приложение, а "довести до ума" его должен Российский союз автостраховщиков (РСА). Однако для того, чтобы все заработало, необходимы, в частности, нормативные документы, которые будут регламентировать электронный документооборот между автомобилистами, порталом госуслуг и страховщиками. А они пока не готовы. Так как их подготовка требует довольно продолжительного времени, то еще весной было принято решение, что вся система заработает к 1 ноября 2019 года. И то только в экспериментальном режиме в отдельно взятых регионах.

Оформить аварию за 15 минут по Европротоколу можно будет прямо на месте. Речь идет о Москве, Московской области, Санкт-Петербурге и Ленинградской области.

Cуперсервис, когда он заработает, позволит гражданам самостоятельно, без участия сотрудников ГИБДД, оформлять через портал госуслуг и мобильные приложения извещения о ДТП в электронном виде, а также получать результаты рассмотрения дистанционно.

Все данные (водительское удостоверение, свидетельство о регистрации транспортного средства, страховой полис) для извещения поступят из личного кабинета водителя, ему останется только проверить их правильность и загрузить фото с места происшествия.

По предварительной версии сервис будет называться "Помощник ОСАГО", хотя его, возможно, переименуют. Если случится ДТП, которое можно оформить по Европротоколу, то пострадавший сразу на месте сможет оформить извещение прямо со своего смартфона. Но для этого он должен быть зарегистрирован на портале госуслуг. Это своеобразный способ подтверждения личности. При реализации такой услуги водителю не придется оформлять это извещение на бумаге.

Напомним, что оформить аварию без вызова ГИБДД, то есть по Европротоколу, можно только при определенных условиях: в аварии участвовали два автомобиля, водители которых застрахованы по ОСАГО, нет пострадавших и не причинен ущерб третьим лицам. В этой ситуации пострадавший может рассчитывать на выплату до 100 тысяч рублей при оформлении бумажного извещения. Если есть согласие между участниками, то лимит возмещения вырастет до максимально установленного законом ОСАГО лимита - 400 тысяч рублей.

Сейчас, работающее приложение под названием "ДТП, Европротокол" позволяет оформить страховой случайф и передать информацию об аварии в базу данных РСА. Это позволяет водителям, у которых есть разногласия в обстоятельствах ДТП рассчитывать на максимальную выплату. Однако, даже при использовании этого приложения потребуется заполнять руками извещение о ДТП.

Новое приложение даст возможность водителям быстро оформить аварию без вызова ГИБДД и даже не напрягаться борьбой с авторучкой

Действуюшее приложение - всего лишь помощник при оформлении аварии.

Новое приложение даст возможность водителям быстро оформить аварию без вызова ГИБДД и даже не напрягаться борьбой с авторучкой. Одна беда: приложение заработает не раньше ноября.

Как сообщили в пресс-службе РСА, союз своевременно исполнил все нормы закона об ОСАГО в той части, которая от него зависит. Однако для удачного запуска проекта, даже в качестве эксперимента, требуется не только внесение изменения в закон об ОСАГО, но также отдельное постановление правительства. Должны быть установлены законодательные правила применения и использования электронного извещения.

В тоже время стоит иметь в виду, что юридические вопросы оформления аварии в электронном виде не проработаны. Если водитель без вызова ГИБДД оформит происшествие в электронном виде, страховщик откажет ему в выплате, то с каким документом пострадавший пойдет в суд? Со смартфоном?