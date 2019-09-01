Первая декада сентября на европейской территории России ожидается комфортной, рассказал на пресс-конференции в "Российской газете" научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

Под занавес лета к нам наконец-то заглянул блокирующий антициклон - явление, характерное именно для летнего периода. Поэтому в ближайшую неделю температурный фон на европейской территории России ожидается выше нормы на 3-5 градусов, в западных регионах - примерно на 2 градуса.

На территории от Урала до Дальнего Востока холодов пока тоже не предвидится (будет около и выше нормы), но в Западной Сибири (Омской, Томской, Новосибирской и Кемеровской областях, Алтайском крае) температура будет ниже нормы.

Сентябрь обещает обойтись без сильных дождей. На европейской территории их ожидается около и меньше нормы.

"Осенью меня постоянно спрашивают, когда же придет так называемое бабье лето. Для того чтобы ответить на этот популярный вопрос, я использую аналоговый метод прогнозирования. Он заключается в том, что к актуальным, текущим синоптическим процессам подбираются аналогичные процессы из архива, который у нас есть за достаточно продолжительный период времени. Так вот: в годах-аналогах нынешнему присутствовало "бабье лето". Поэтому и в этом году оно обязательно будет", - пообещал Вильфанд. Правда, он при этом напомнил, что обычно "бабьему лету", которое по сути представляет собой продолжительный отрезок сухой и солнечной погоды, предшествует ненастье - холод и слякоть.

Зато Вильфанд с точностью спрогнозировал, когда на российских курортах начнется "бархатный сезон". Произойдет это через неделю. Это лучшее время для отдыха на море, когда температура воды и воздуха примерно одинаковые. В Черном море температура воды будет около 24-25 градусов, воздуха - в районе 24-26. В Крыму же гораздо быстрее будет остужаться вода Черного моря, уже к середине месяца она будет в диапазоне 21-22 градуса.

Прогноз на осенне-зимний период (октябрь - март) появится примерно к 20 сентября. По словам Вильфанда, невозможно составить прогноз, пока не закончился летний период: нужно оценить всю динамику циркуляции воздуха за летние месяцы, температурный режим океанов, нужна статистическая интерпретация гидродинамических расчетов. "Эта работа начинается буквально с первых чисел сентября, когда заканчивается лето и поступают все данные не только от метеостанций в нашей стране, но и со всего мира. Потому что частицы воздуха не знают границ. А для того чтобы прогнозировать погоду на территории нашей страны, конечно, надо иметь представление о том, что происходит по всему глобусу", - рассказал Вильфанд.

Бархатный сезон на Черном море начнется через неделю: в этот период температуры воды и воздуха сойдутся на отметке около 24-26 градусов

Несмотря на все капризы погоды нынешним летом, сбор зерновых и бобовых культур окажется выше, чем в прошлом году. "Без хлеба не останемся, и на экспорт пойдет достаточная доля", - заверил синоптик. При этом по кукурузе хороший урожай ожидается только в Южном и Северо-Кавказском округах. В других регионах, прежде всего европейской части страны, были не очень благоприятные условия для вегетации этой культуры. Зато подсолнечник не подкачал, сбор ожидается на 15 процентов выше средних значений. Да и свекла должна уродиться. Ее урожай ожидается на 7-10 процентов выше, чем в прошлом году.

А вот для картофеля лето оказалось не слишком удачным: в этом году его сбор будет примерно на 5-7 процентов ниже прошлогоднего, сообщил Вильфанд.