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01.09.2019 11:11
Рубрика: В мире

Коалиция во главе с США нанесла удар по террористам в Идлибе

Текст: Екатерина Забродина

Американские военные подтвердили, что в субботу западная коалиция в Сирии нанесла удар по позициям боевиков, связанных с "Аль-Каидой" (террористическая группировка запрещена в РФ), это произошло в окрестностях города Идлиб, вокруг которого сформирована одна из зон деэскалации, где с 31 августа был введен режим прекращения огня.

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О том, что удар пришелся на некий объект к северу от Идлиба, угрожающий мирным сирийцам и американским гражданам, агентству ТАСС сообщил представитель Центрального командования вооруженных сил Соединенных Штатов Эрл Браун. По словам подполковника, участники коалиции продолжат операции против боевиков на северо-востоке Сирии.

Ранее арабские СМИ сообщали о том, что ракетный удар попал в цель, уничтожив четыре десятка полевых командиров. О том, что армия САР приостанавливает боевые действия вокруг Идлиба, объявлял российский Центр по примирению враждующих сторон. До этого боевики, действующие в регионе, уже срывали аналогичное перемирие.

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