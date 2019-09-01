Косачев: Двойные стандарты властей Польши выглядят откровенно мерзко

Как следует из заявления заместителя министра иностранных дел Польши Шинковского вель Сенка, Россию не пригласили, потому что она де "не заинтересована в установлении исторической правды".
Да, разногласия между польским и российским прочтением истории не просто существуют, но нарастают, это правда.
Но я не об этом. Самое кощунственное в прочтении истории происходит на Украине, где бендеровцы, уничтожавшие в той войне поляков и евреев десятками и сотнями тысяч, объявлены национальными героями. Одна Волынская резня чего стоит! Однако нынешний президент Украины, ни звуком, ни жестом не дистанцировавшийся в этом вопросе от Ющенко-Порошенко, в Варшаве сегодня почетный гость.
До чего же можно дойти в своем желании переписать историю, чтобы предать своих же поляков, только под Волынью потерявших под пулями и топорами украинских националистов 60 тысяч своих соотечественников, и предать память бойцов Красной Армии, положившей за освобождение в общем-то чужой им Польши 600 тысяч человеческих жизней?
Поляки, пепел перестал стучаться в ваши сердца. Мне стыдно за вас. И мне противно.
Источник: страница сенатора Константина Косачева в Facebook