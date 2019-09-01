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01.09.2019 16:05
Рубрика: Власть

Косачев: Двойные стандарты властей Польши выглядят откровенно мерзко

Текст: Константин Косачев (председатель Комитета по международным делам в Совете Федерации)
Иногда двойные стандарты выглядят не просто неприлично, а откровенно мерзко. Я про сегодняшние мероприятия в Варшаве, посвященные 80-летию начала Второй мировой.
Фото: Михаил Терещенко/ТАСС Фото: Михаил Терещенко/ТАСС
Фото: Михаил Терещенко/ТАСС

Как следует из заявления заместителя министра иностранных дел Польши Шинковского вель Сенка, Россию не пригласили, потому что она де "не заинтересована в установлении исторической правды".

Фото: Александр Корольков/РГ
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Да, разногласия между польским и российским прочтением истории не просто существуют, но нарастают, это правда.

Но я не об этом. Самое кощунственное в прочтении истории происходит на Украине, где бендеровцы, уничтожавшие в той войне поляков и евреев десятками и сотнями тысяч, объявлены национальными героями. Одна Волынская резня чего стоит! Однако нынешний президент Украины, ни звуком, ни жестом не дистанцировавшийся в этом вопросе от Ющенко-Порошенко, в Варшаве сегодня почетный гость.

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До чего же можно дойти в своем желании переписать историю, чтобы предать своих же поляков, только под Волынью потерявших под пулями и топорами украинских националистов 60 тысяч своих соотечественников, и предать память бойцов Красной Армии, положившей за освобождение в общем-то чужой им Польши 600 тысяч человеческих жизней?

Поляки, пепел перестал стучаться в ваши сердца. Мне стыдно за вас. И мне противно.

Источник: страница сенатора Константина Косачева в Facebook

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