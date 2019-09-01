Леклер победил на этапе "Ф-1" Гран-при Бельгии, Квят - седьмой

Монегаск Шарль Леклер из команды "Феррари" одержал свою первую победу в "Формуле-1", став лучшим на 13-м этапе "Формулы-1" - Гран-при Бельгии. Российский пилот "Торо Россо" Даниил Квят финишировал седьмым.

В воскресенье Леклер проехал 44 круга на трассе в Спа за 1 час 23 минуты 45,710 секунды. За ним к финишу пришли два гонщика "Мерседеса" - британец Льюис Хэмилтон (отставание - 0,981 секунды) и финн Валттери Боттас (+12,585), ставшие вторым и третьим соответственно.

Квят уступил победителю почти полторы минуты. Его новый партнер по команде француз Пьер Гасли занял девятое место, тогда как бывший напарник россиянина Александр Албон в дебютной гонке за "Ред Булл" показал пятый результат.

В личном зачете лидерство удерживает Хэмилтон, набравший 268 очков. Вторым идет Боттас (203), третьим - голландец Макс Ферстаппен (181) из "Ред Булл". Квят заработал в Бельгии семь баллов, доведя их общее количество до 33, и поднялся на восьмую строчку, сместив с нее финского пилота "Альфа Ромео" Кими Райкконена (31).

Следующий этап "Формулы-1", Гран-при Италии, пройдет через неделю в Монце.