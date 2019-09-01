Новости

В Осетии наградили участников освобождения школы в Беслане 20:40
В Петербурге эвакуировали посетителей торгового центра 20:05
Баскетболист Антонов: сборная России серьезно относится к команде Кореи 20:00
Сборная США по баскетболу победила команду Чехии на старте ЧМ-2019 18:42
Названы стартовые составы "Спартака" и "Зенита" на матч РПЛ 18:28
От "Матиза" до "Смарта": выбираем лучший ситикар от 200 000 рублей 18:14
Башкирский "Янган-Тау" первым в стране вошел в сеть геопарков ЮНЕСКО 18:05
Лучший друг Шварценеггера, актер-культурист Коломбо утонул в море 17:56
Фото: Рената Литвинова попозировала в купальнике на яхте в Канне 17:40
Сергей Светлаков вернется в "Уральские пельмени" 17:22
В Ростове торговый центр эвакуировали из-за чемодана 17:10
"Дориан" разбушевался: юг США готовится к мощному урагану 16:46
Швеция хочет ввести новый налог на борьбу с Россией 16:45
Ураган "Дориан" достиг высшей категории 16:16
США завершили переговоры с талибами 16:13
Папа римский застрял в лифте и опоздал к началу проповеди 16:03
"Джокеру" аплодировали в Венеции восемь минут 16:02
В Петербурге запустили два новых маршрута трамвая "Чижик" 15:42
Джеймс Кэмерон хочет сделать из нового "Терминатора" трилогию 15:37
В брянской больнице умер подросток, избитый экс-полицейским 15:12
Украинские военные обстреляли миссию ОБСЕ и российского фотографа 15:04
Гран-при Бельгии начнется с минуты молчания в память о гонщике Юбере 15:01
Как выбрать автомобиль на вторичном рынке 14:37
Видео: британец провез на крыше автомобиля другой автомобиль 14:30
В Калмыкии ребенок умер от отравления ядохимикатами 14:25
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Законы сентября коснутся пенсий, земли и ОСАГО
Законы сентября коснутся пенсий, земли и ОСАГО
Видео: Вероника Скворцова о зарплатах врачей, льготных лекарствах и "Волне здоровья"
Видео: Вероника Скворцова о зарплатах врачей, льготных лекарствах и "Волне здоровья"
Как День знаний будут отмечать в разных регионах
Как День знаний будут отмечать в разных регионах
01.09.2019 21:00
Рубрика: Общество

Невидимые люди среди нас

Текст: Андрей Максимов (писатель, телеведущий, режиссер)
Российская газета - Федеральный выпуск № 194(7952)
Советская власть, которую я, признаться, не люблю, на детей обращала самое пристальное внимание. В первом классе семилетних клопов принимали в октябрята: торжественно, как орден, надевали звездочку с фотографией маленького вождя. С детства ребенку внушалось: ты должен быть коммунистом и никем иным. Только так! Потом - пионер, потом - комсомолец. Тиски сжимались. СССР выбора мировоззрения не предоставлял.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Однако в те годы были художники, писатели, режиссеры, которые видели в ребенке просто человека и рассказывали о детях широкой публике, чтобы публика тоже замечала этих маленьких людей.

Одним из таких выдающихся советских кинорежиссеров был народный артист СССР Илья Фрэз, которому 2 сентября исполняется 110 лет.

Его первая картина - классика кино. "Слон и веревочка". Надо честно заметить, что Агния Барто - знаменитый детский поэт и автор сценария - сочинила историю довольно незамысловатую с правильной моралью. Но фильм получился очень живой, и - что главное - молодой режиссер позвал в картину Фаину Раневскую! Раневская не просто никогда не играла плохо, это понятно. Она не играла незаметно. Любая ее роль - это салют.

Илья Фрэз делал то, что мы сегодня делать разучились - он замечал детей. Невидимые люди среди нас - это дети

Потом Фрэз снимал много чего. Например, одну из самых любимых картин моего детства "Приключения желтого чемоданчика", где великие актеры Татьяна Пельтцер и Евгений Лебедев играли невероятно весело и азартно.

"Чудак из пятого "Б". Сценарий к картине сочинил Владимир Железников, который позже напишет знаменитое "Чучело", но уже в этой картине возникла тема маленькой личности и большого коллектива. Главный герой ленты - другой мальчик, неуемный, непохожий. Его делают вожатым, и, общаясь с маленькими совсем детьми, он вдруг раскрывается как очень добрый и, попросту говоря, интересный человек. Когда вышел фильм, я был практически ровесником этого чудака, но сейчас я очень хорошо понимаю, про что картина: маленькие дети помогают раскрыться ребенку чуть постарше. И те интересные люди, и те. Люди - вот что важно.

Фото: Александр Корольков/РГ
Что изменится в новом учебном году

Была героическая лента "Васек Трубачев и его товарищи" и ее продолжение "Отряд Трубачева сражается". "Это мы не проходили" - про то, как молодые педагоги, практиканты еще, приходят в школу, и выясняется, что они не очень понимают, что им делать со всеми этими школьниками... Да много было фильмов - звания народный артист СССР просто так не давали. Что советская власть умела хорошо - так это звания раздавать.

И случилась картина "Вам и не снилось..." по повести Галины Щербаковой. Есть такие фильмы, которые как бы манифест поколения, в которых не просто рассказывается история, а показывается лицо поколения, его чаяния и страдания. У фронтовиков, наверное, это "Баллада о солдате" Чухрая, у шестидесятников - "Я шагаю по Москве" и "Застава Ильича" Хуциева, а вот у нас, мне кажется, "Вам и не снилось". Эта картина о том, что старшеклассники умеют по-настоящему страдать. О том, что любовь может быть главным событием жизни комсомольца. О том, наконец, что подростки, на которых никто и внимания-то особо не обращает, - это страдающие люди, и у них нелегкая жизнь. Это был честный разговор с детьми - об их ровесниках, и со взрослыми - об их детях. Фильм, который видели все. И на котором плакали все. Удивлялись и восхищались.

Мне захотелось написать об этом режиссере в день его юбилея, во-первых, потому, что выдающихся режиссеров надо помнить, чтобы не забывать некий уровень, который есть в киноискусстве, уровень серьезности разговора и высокой художественности его воплощения.

А во-вторых, потому, что Фрэз делал то, что мы сегодня делать разучились - он замечал детей. Невидимые люди среди нас - это дети. Великий педагог Януш Корчак писал, что мы живем в мире, где все большое кажется нам значительным, а маленькое - незначительным, отсюда и наше, несколько высокомерное отношение к детям.

Фото: iStock
В России за парты сядут более 16 миллионов школьников

Всегда, когда идет программа Дарьи Златопольской "Синяя птица", я стараюсь ее посмотреть. Не столько потому, что есть возможность убедиться в том, что у нас есть талантливые ребята, а потому, что в ней дети разговаривают. Мне очень хочется послушать детей.

В честь своего юбилея радио "Маяк" повторяет старые программы, в том числе и те, где в гости к Сергею Стиллавину и его коллегам приходят дети одиннадцати лет. Как интересно, смело и неожиданно они говорят!

Я много раз предлагал сделать телевизионное ток-шоу про детские проблемы с участием детей и взрослых. Я ни разу не получил прямого отказа, и это ни разу не воплотилось. Дети сегодня не являются почему-то предметом интереса. Они - не герои программ и фильмов.

Мне очень интересно, о чем думают сегодня дети и подростки. Куда мне пойти, что включить?

С большого экрана дети изгнаны. Их там практически нет. Мне, например, очень интересно, о чем думают сегодня дети и подростки. Куда мне пойти, что включить?

Интернет? Что делает ребенок, когда на него не обращают внимания взрослые? Правильно: начинает выпендриваться как умеет. Непослушный ребенок - это тот, кто хочет, чтобы на него обратили внимание. Дети в интернете - это выпендривающиеся люди, которые изо всех сил хотят, чтобы на них обратили внимание и сверстники, и старшие. Это тоже, конечно, голос поколения, но, скажем так, голос весьма своеобразный.

Спасибо Вам, Илья Абрамович Фрэз, за то, что можно посмотреть Ваши фильмы и понять, как интересен и своеобразен ребенок. И сколькому нас могут научить дети - люди, которые находятся к Богу ближе, чем мы.

Было бы желание учиться...

Общество Семья и дети Колонка Андрея Максимова
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Захарова отреагировала на отказ Польши пригласить РФ на годовщину войны
"Дориан" разбушевался: юг США готовится к мощному урагану
"Роскосмос" начал производство самых мощных в мире ракетных двигателей
Председательство в Совете безопасности ООН перешло к России
Количество массовых расстрелов в США превысило уровень прежних лет