Советская власть, которую я, признаться, не люблю, на детей обращала самое пристальное внимание. В первом классе семилетних клопов принимали в октябрята: торжественно, как орден, надевали звездочку с фотографией маленького вождя. С детства ребенку внушалось: ты должен быть коммунистом и никем иным. Только так! Потом - пионер, потом - комсомолец. Тиски сжимались. СССР выбора мировоззрения не предоставлял.

Однако в те годы были художники, писатели, режиссеры, которые видели в ребенке просто человека и рассказывали о детях широкой публике, чтобы публика тоже замечала этих маленьких людей.

Одним из таких выдающихся советских кинорежиссеров был народный артист СССР Илья Фрэз, которому 2 сентября исполняется 110 лет.

Его первая картина - классика кино. "Слон и веревочка". Надо честно заметить, что Агния Барто - знаменитый детский поэт и автор сценария - сочинила историю довольно незамысловатую с правильной моралью. Но фильм получился очень живой, и - что главное - молодой режиссер позвал в картину Фаину Раневскую! Раневская не просто никогда не играла плохо, это понятно. Она не играла незаметно. Любая ее роль - это салют.

Илья Фрэз делал то, что мы сегодня делать разучились - он замечал детей. Невидимые люди среди нас - это дети

Потом Фрэз снимал много чего. Например, одну из самых любимых картин моего детства "Приключения желтого чемоданчика", где великие актеры Татьяна Пельтцер и Евгений Лебедев играли невероятно весело и азартно.

"Чудак из пятого "Б". Сценарий к картине сочинил Владимир Железников, который позже напишет знаменитое "Чучело", но уже в этой картине возникла тема маленькой личности и большого коллектива. Главный герой ленты - другой мальчик, неуемный, непохожий. Его делают вожатым, и, общаясь с маленькими совсем детьми, он вдруг раскрывается как очень добрый и, попросту говоря, интересный человек. Когда вышел фильм, я был практически ровесником этого чудака, но сейчас я очень хорошо понимаю, про что картина: маленькие дети помогают раскрыться ребенку чуть постарше. И те интересные люди, и те. Люди - вот что важно.

Была героическая лента "Васек Трубачев и его товарищи" и ее продолжение "Отряд Трубачева сражается". "Это мы не проходили" - про то, как молодые педагоги, практиканты еще, приходят в школу, и выясняется, что они не очень понимают, что им делать со всеми этими школьниками... Да много было фильмов - звания народный артист СССР просто так не давали. Что советская власть умела хорошо - так это звания раздавать.

И случилась картина "Вам и не снилось..." по повести Галины Щербаковой. Есть такие фильмы, которые как бы манифест поколения, в которых не просто рассказывается история, а показывается лицо поколения, его чаяния и страдания. У фронтовиков, наверное, это "Баллада о солдате" Чухрая, у шестидесятников - "Я шагаю по Москве" и "Застава Ильича" Хуциева, а вот у нас, мне кажется, "Вам и не снилось". Эта картина о том, что старшеклассники умеют по-настоящему страдать. О том, что любовь может быть главным событием жизни комсомольца. О том, наконец, что подростки, на которых никто и внимания-то особо не обращает, - это страдающие люди, и у них нелегкая жизнь. Это был честный разговор с детьми - об их ровесниках, и со взрослыми - об их детях. Фильм, который видели все. И на котором плакали все. Удивлялись и восхищались.

Мне захотелось написать об этом режиссере в день его юбилея, во-первых, потому, что выдающихся режиссеров надо помнить, чтобы не забывать некий уровень, который есть в киноискусстве, уровень серьезности разговора и высокой художественности его воплощения.

А во-вторых, потому, что Фрэз делал то, что мы сегодня делать разучились - он замечал детей. Невидимые люди среди нас - это дети. Великий педагог Януш Корчак писал, что мы живем в мире, где все большое кажется нам значительным, а маленькое - незначительным, отсюда и наше, несколько высокомерное отношение к детям.

Всегда, когда идет программа Дарьи Златопольской "Синяя птица", я стараюсь ее посмотреть. Не столько потому, что есть возможность убедиться в том, что у нас есть талантливые ребята, а потому, что в ней дети разговаривают. Мне очень хочется послушать детей.

В честь своего юбилея радио "Маяк" повторяет старые программы, в том числе и те, где в гости к Сергею Стиллавину и его коллегам приходят дети одиннадцати лет. Как интересно, смело и неожиданно они говорят!

Я много раз предлагал сделать телевизионное ток-шоу про детские проблемы с участием детей и взрослых. Я ни разу не получил прямого отказа, и это ни разу не воплотилось. Дети сегодня не являются почему-то предметом интереса. Они - не герои программ и фильмов.

Мне очень интересно, о чем думают сегодня дети и подростки. Куда мне пойти, что включить?

С большого экрана дети изгнаны. Их там практически нет. Мне, например, очень интересно, о чем думают сегодня дети и подростки. Куда мне пойти, что включить?

Интернет? Что делает ребенок, когда на него не обращают внимания взрослые? Правильно: начинает выпендриваться как умеет. Непослушный ребенок - это тот, кто хочет, чтобы на него обратили внимание. Дети в интернете - это выпендривающиеся люди, которые изо всех сил хотят, чтобы на них обратили внимание и сверстники, и старшие. Это тоже, конечно, голос поколения, но, скажем так, голос весьма своеобразный.

Спасибо Вам, Илья Абрамович Фрэз, за то, что можно посмотреть Ваши фильмы и понять, как интересен и своеобразен ребенок. И сколькому нас могут научить дети - люди, которые находятся к Богу ближе, чем мы.

Было бы желание учиться...