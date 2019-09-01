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01.09.2019 10:17
Рубрика: Общество

Минпросвещения: В школах не будет уроков по 50 минут

Текст: Ксения Колесникова
Прямо перед первым сентября многих родителей и учителей ошарашили слухи: якобы длительность уроков в российских школах увеличится аж на пять минут - до 50. Что это? Неожиданное нововведение? Этот вопрос "Российской газете" разъяснили в Министерстве просвещения.
Фото: РИА Новости Фото: РИА Новости
Фото: РИА Новости

"Продолжительность уроков в новом учебном году останется неизменной, - рассказали в ведомстве. - Ранее в ряде СМИ распространялась недостоверная информация о якобы возможном увеличении продолжительности уроков. Минпросвещения России сообщает о том, что длительность занятий в школах на территории всей страны не изменилась, и призывает средства массовой информации проверять подобные сообщения в официальных источниках, включая сайт министерства".

Фото: iStock
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Также в ведомстве отметили, что вопрос продолжительности уроков закреплен санитарно-эпидемиологическими требованиями в строгом соответствии с допустимой нагрузкой.

Так продолжительность урока (академический час) во всех классах не должна превышать 45 минут, за исключением 1-го класса, где нормативы в начале учебного года составляют не более 35 минут.

"Вопрос о допустимой нагрузке - один из ключевых для здоровьесбережения учащихся, и данные нормативные рамки соблюдаются на всей территории страны", - подчеркнули в Минпросвещения.

Общество Образование Правительство Минпросвещения
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