Минпросвещения: В школах не будет уроков по 50 минут

Прямо перед первым сентября многих родителей и учителей ошарашили слухи: якобы длительность уроков в российских школах увеличится аж на пять минут - до 50. Что это? Неожиданное нововведение? Этот вопрос "Российской газете" разъяснили в Министерстве просвещения.

"Продолжительность уроков в новом учебном году останется неизменной, - рассказали в ведомстве. - Ранее в ряде СМИ распространялась недостоверная информация о якобы возможном увеличении продолжительности уроков. Минпросвещения России сообщает о том, что длительность занятий в школах на территории всей страны не изменилась, и призывает средства массовой информации проверять подобные сообщения в официальных источниках, включая сайт министерства".

Также в ведомстве отметили, что вопрос продолжительности уроков закреплен санитарно-эпидемиологическими требованиями в строгом соответствии с допустимой нагрузкой.

Так продолжительность урока (академический час) во всех классах не должна превышать 45 минут, за исключением 1-го класса, где нормативы в начале учебного года составляют не более 35 минут.

"Вопрос о допустимой нагрузке - один из ключевых для здоровьесбережения учащихся, и данные нормативные рамки соблюдаются на всей территории страны", - подчеркнули в Минпросвещения.