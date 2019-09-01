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01.09.2019 18:28
Рубрика: Спорт

Названы стартовые составы "Спартака" и "Зенита" на матч РПЛ

Текст: Артур Нанян

Тренерские штабы московского "Спартака" и санкт-петербургского "Зенита" определились с футболистами, которые выйдут на поле с первых минут матча между двумя командами в восьмом туре Российской премьер-лиги (РПЛ). Начало встречи запланировано на 19:00 по московскому времени.

Фото: Татьяна Андреева/РГ
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По сравнению с ответной встречей с "Брагой" (1:2) в квалификации Лиги Европы главный тренер "красно-белых" Олег Кононов произвел сразу три перестановки. Вне заявки остался получивший травму Резиуан Мирзов, а Андрей Ещенко и Эсекиль Понсе оказались в запасе.

Полностью стартовый состав хозяев выглядит следующим образом: Александр Максименко (вратарь), Георгий Джикия, Николай Рассказов, Самуэль Жиго, Айртон, Аяз Гулиев, Роман Зобнин, Зелимхан Бакаев, Андре Шюррле, Гус Тиль, Джордан Ларссон.

В расстановке "Зенита" произошло одно изменение по сравнению с игрой предыдущего тура с "Уфой", в которой команда Сергея Семака потерпела поражение со счетом 0:1 - Юрий Жирков выйдет с первых минут вместо Александра Ерохина.

Состав "сине-бело-голубых" игру: Андрей Лунев (вратарь), Бранислав Иванович, Игорь Смольников, Ярослав Ракицкий, Дуглас дос Сантос, Юрий Жирков, Магомед Оздоев, Эмилиано Ригони, Вильмар Барриос, Артем Дзюба, Сердар Азмун.

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