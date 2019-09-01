Неизвестные расстреляли посетителей магазина в штате Техас

Два человека погибли, еще около 20 пострадали в результате инцидента в американском городе Одесса (штат Техас).

Вооруженные люди открыли стрельбу в магазине Home Depot, после чего скрылись с места преступления на двух машинах - автомобиле Toyota и почтовом фургоне. Известно, что злолумышленников было двое. Сейчас их разыскивает полиция.

Правоохранительные органы просят местных жителей быть предельно осторожными. "Пожалуйста, держитесь подальше от этого района и оставайтесь дома", - говорится в сообщениии, размещенном в Facebook.