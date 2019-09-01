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Рубрика: В мире

Немецкий подросток с 57 размером ноги попал в Книгу рекордов Гиннесса

Имеющий физиологические особенности житель Берлина Ларс Мотца попал в Книгу рекордов Гиннесса.

Фото: iStock
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Как пишет агентство DPA, 16-летнему парню нужна обувь 57 размера. В магазинах такой нет. Приходится заказывать. Из-за этого стоимость одной пары порой доходит до полутора тысяч евро. К счастью, расходы покрываются медицинской страховкой.

"Здорово, что этот рекорд принадлежит мне", - говорит Ларс. Он рассказал и о трудностях, с которыми ему приходится сталкиваться в жизни. "Мне трудно подниматься по ступенькам. Проблемы будут и с автошколой. Сложно также со спортом - ни хоккей, ни футбол, ни баскетбол мне не подходят", - сетует новоиспеченный рекордсмен.

Иногда с Ларсом происходят и комичные истории. Однажды ему пришлось снимать ботинки в аэропорту Цюриха, потому что сотрудники службы безопасности подумали, что парень спрятал в обуви запрещенные для провоза вещи.

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