Немецкий подросток с 57 размером ноги попал в Книгу рекордов Гиннесса

Имеющий физиологические особенности житель Берлина Ларс Мотца попал в Книгу рекордов Гиннесса.
Как пишет агентство DPA, 16-летнему парню нужна обувь 57 размера. В магазинах такой нет. Приходится заказывать. Из-за этого стоимость одной пары порой доходит до полутора тысяч евро. К счастью, расходы покрываются медицинской страховкой.
"Здорово, что этот рекорд принадлежит мне", - говорит Ларс. Он рассказал и о трудностях, с которыми ему приходится сталкиваться в жизни. "Мне трудно подниматься по ступенькам. Проблемы будут и с автошколой. Сложно также со спортом - ни хоккей, ни футбол, ни баскетбол мне не подходят", - сетует новоиспеченный рекордсмен.
Иногда с Ларсом происходят и комичные истории. Однажды ему пришлось снимать ботинки в аэропорту Цюриха, потому что сотрудники службы безопасности подумали, что парень спрятал в обуви запрещенные для провоза вещи.
Largest feet on a teenager 👣👟— GuinnessWorldRecords (@GWR) August 6, 2019
Getting shoes that fit is a big challenge when you've got size 21 feet like Lars Motza from Germany https://t.co/qDGGua5NEW pic.twitter.com/dCvvG8bhlP