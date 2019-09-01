Новичок "Спартака" Крал прокомментировал поражение от "Зенита"

Полузащитник "Спартака" Алекс Крал считает, что команда неплохо играла с "Зенитом", хоть и уступила 0:1.

Чешский полузащитник, которого "Спартак" только что купил у пражской "Славии" за 9 млн евро, смотрел за матчем с трибуны.

- Атмосфера была фантастической. И "Спартак" играл неплохо, больше контролировал мяч. А "Зенит", в основном, защищался, - сказал Крал.

Дебютный матч за "Спартак" чех проведет уже после перерыва в чемпионате, связанного с играми национальных сборных в отборе на чемпионат Европы.