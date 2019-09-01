Закон ввел новое дисциплинарное наказание для судей: теперь человека в мантии могут понизить в классе. А это напрямую отразится на зарплате судьи и его карьерных перспективах.

С 1 сентября вступили в силу соответствующие поправки в закон о статусе судей. Теперь официально действуют четыре вида дисциплинарных наказаний для судей: замечание, предупреждение, понижение в квалификационном классе, досрочное прекращение полномочий судьи.

За обычные преступления судьи несут ответственность по УК, как и все граждане. При этом для исключения возможности давления на правосудие законодатель предусмотрел особую процедуру привлечения судей к уголовной и административной ответственности. Если же судья проявляет недобросовестность на работе, его можно наказать в дисциплинарном порядке.

Наказывают судей в таком случае квалификационные комиссии. В 2018 году к дисциплинарной ответственности привлечены 172 судьи, из них 47 судьям объявлены замечания, 101 судье вынесены предупреждения, а полномочия 23 судей прекращены.

"По законодательной инициативе президента Российской Федерации вводится новая мера дисциплинарной ответственности судей - понижение в квалификационном классе, которое будет эффективным средством воздействия, поскольку непосредственно влияет на размер ежемесячного денежного вознаграждения судьи, - рассказал в свое время председатель Верховного суда России Вячеслав Лебедев. - Учитывая, что судья не может быть привлечен к ответственности за мнение, высказанное при отправлении правосудия, законодательно закреплены критерии разграничения судебной ошибки и дисциплинарного проступка судьи, включающие систематический или грубый характер допущенных нарушений, а также наличие жалобы пострадавшего от таких нарушений".

По закону досрочное прекращение полномочий может налагаться на судью в исключительных случаях. В свою очередь, понижение в классе может налагаться на судью за существенное нарушение положений закона о статусе судей или кодекса судейской этики, если судья ранее подвергался дисциплинарному взысканию.